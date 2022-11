G20 a Bali, l’ombra di Putin e il rischio di paralisi sull’Ucraina

C’è un fantasma che aleggia sulla testa dei leader del G20 a Bali e non potrebbe essere altrimenti: l’ingombrante assenza, che pesa di più di una presenza, di Vladimir Putin, il convitato di pietra della riunione tra i leader di molte delle nazioni più potenti del mondo. In Indonesia il vertice si apre ufficialmente martedì 15 novembre, ma già da subito si nota una particolarità: il gruppo è in preda a una sorta di crisi esistenziale, visto che dalla sua fondazione, nel 1999, lo scopo di questo forum è discutere di come coordinare le politiche economiche dei Paesi in risposta agli shock globali. Peccato che stavolta il più grande shock che attualmente sta avendo un grosso impatto sugli assetti economici mondiali è stato scatenato proprio da uno degli Stati del G20 stesso: la Russia, con la sua invasione dell’Ucraina incominciata a febbraio del 2022. Una mossa che ha provocato l’impennata dei prezzi dell’energia, oltre a picchi dell’inflazione, carenza di cibo e recessione in tutto il mondo. Mosca, tra l’altro, detiene il potere di veto, per cui difficilmente i membri presenti avranno la possibilità di concordare un testo comune sulla questione.

Arabia Saudita, Sudafrica e Turchia hanno respinto le richieste occidentali di punire la Russia

Lo zar non c’è, ma non c’è nemmeno un’intesa tra i vari capi di Stato e di governo, che sono lacerati dai disaccordi sulla guerra, sul suo autore e su come dovrebbe finire il conflitto. Cina e India, per esempio, sono i Paesi più popolosi del mondo e due delle sei maggiori economie, eppure non hanno condannato Putin e la sua annessione delle regioni dell’Ucraina orientale, come ricordato anche dal Financial times. Altri partecipanti come Arabia Saudita, Sudafrica e Turchia hanno respinto le richieste occidentali di punire la Russia per la sua azione militare. Charles Kupchan, ricercatore del Council on Foreign Relations, un think tank con sede a New York, intravede la portata storica dell’evento: «Questo è davvero il primo G20 che avrà luogo dopo la fine dell’era del post Guerra fredda. Questo è un nuovo mondo, siamo tornati in un panorama globale in cui c’è una rivalità militarizzata tra l’Occidente e la Russia. E quella rivalità si sta ora estendendo alla Cina. Di conseguenza, la capacità del G20 di funzionare come un organismo cooperativo è messa in discussione».

L’unica tiepida dichiarazione possibile: una condanna dell’escalation nucleare

Prima del vertice ufficiale di due giorni, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno tenuto il loro primo incontro di persona, alla ricerca di potenziali aree di collaborazione per rimettere in piedi una relazione difficoltosa che ben rappresenta il divario Est-Ovest su un miriade di problemi globali. Putin non parteciperà di persona né si unirà virtualmente alle discussioni, ma ha inviato il suo ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Secondo un alto funzionario tedesco al G20, che è sulla stessa linea di diverse pessime previsioni di altre delegazioni occidentali, «non ci sarà alcuna intesa sulla ferma condanna della guerra russa in Ucraina». Negli incontri a porte chiuse per provare a scrivere il comunicato del vertice, la Cina ha mantenuto il suo forte sostegno allo zar, ostacolando gli sforzi dei funzionari riunire tutti sotto la stessa posizione. Al massimo ci si dovrà accontentare di una tiepida dichiarazione che sottolineerà come questo «non è il momento della guerra» (e quando lo è?). L’unico punto che potrebbe trovare tutti allineati è la condanna di una eventuale e temutissima escalation nucleare, come hanno già detto americani e cinesi.

Zakharova pubblica un video di #Lavrov in hotel a Bali per confutare le notizie sul suo ricovero all'arrivo per il vertice del #G20. Sul tavolo c'è l'ultimo iPhone, al braccio un Apple Watch, addosso una maglia con il nome dell'artista americano Basquiat. Maledetto Occidente. pic.twitter.com/40uXJa4JFr — Han Skelsen (@HSkelsen) November 14, 2022

Il presidente Zelensky collegato virtualmente alla riunione

Gli organizzatori indonesiani hanno il loro bel daffare persino per convincere i leader occidentali a prendere parte alla tradizionale foto di famiglia: molti infatti non hanno intenzione di apparire al fianco di Lavrov. Sempre Kupchan, che è stato fra l’altro assistente speciale dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha ammesso: «Non vorrei essere nei panni degli indonesiani che devono ospitare un incontro sullo sfondo di una netta divisione ideologica e geopolitica che non si vedeva da quando è caduto il muro di Berlino». In tutto sono 17 i leader che dovrebbero partecipare di persona. La discussione di apertura di martedì è chiamata subito ad affrontare la guerra in Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky pronto a parlare virtualmente alla riunione. Una seconda sessione si concentrerà poi sul nostro stato di salute globale, con una terza sulle questioni digitali.

Attenzione su Xi, per il suo rapporto stretto con il Cremlino

L’assenza di Putin potrebbe aumentare l’attenzione su Xi, con molti membri del G20 che saranno a disagio per il suo rapporto stretto con il Cremlino. A domanda specifica, un funzionario francese ha detto che «è troppo presto per compromettere i risultati dei negoziati. Crediamo sinceramente che ci sia spazio per avere una discussione con la Cina su questo argomento». L’importante è crederci, anche se per gli analisti sono minime le possibilità di successo dei colloqui. Drew Thompson, ricercatore alla Lee Kuan Yew School of Public Policy della National University di Singapore, sostiene di avere «basse aspettative sui risultati tangibili che usciranno dall’incontro tra Stati Uniti e Cina. Non credo che nessuno dei capi di Stato si presenti al tavolo pronto a rimboccarsi le maniche per trovare dei compromessi».

Per molti Stati energia e cibo sono più importanti del conflitto stesso

Gli esperti hanno individuato nel Giappone una delle poche relazioni bilaterali in cui la Cina vuole cambiare approccio e migliorare i rapporti, quindi in quel caso Xi potrebbe essere in grado di fare offerte o contemplare passi indietro. I funzionari occidentali sono anche profondamente consapevoli del fatto che per molti Stati non appartenenti al G7, le sfide economiche, la carenza di cibo e le preoccupazioni energetiche che ne derivano sono più importanti dello stesso conflitto in Ucraina: servirà dunque trovare soluzioni per sostenere questi Paesi in difficoltà, piuttosto che limitarsi a cercare una condanna univoca nei confronti di Mosca. L’alto funzionario tedesco ha ricordato che «il G20 rappresenta il 75 per cento del commercio mondiale e il 60 per cento della popolazione mondiale. Non si può certo lasciare questi Paesi in preda a Putin e alla sua propaganda. Bisogna mandare un segnale».

Tetto massimo delle esportazioni di petrolio, problemi sui fertilizzanti

I leader occidentali sono pronti a utilizzare il vertice anche per cercare sostegno sull’ipotesi di un tetto massimo proposto per le esportazioni di petrolio dalla Russia, mentre si cercano soluzioni agli enormi problemi di carenza di cibo e fertilizzanti causata dall’invasione, scarsità che Mosca ha attribuito alle sanzioni occidentali. Insomma, la carne al fuoco non mancherebbe: cambiamenti climatici, spauracchio nucleare, pandemie, crisi energetica: ci sono tutti gli ingredienti per ammettere che c’è un disperato bisogno di vertici su come cambiare la governance del mondo. E il G20, sulla carta, è il posto perfetto. Ma il rischio di paralisi rischia di vanificare ogni sforzo.