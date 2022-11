G20, la first lady indonesiana scivola sulla scaletta dell’aereo

La First Lady indonesiana, Irana Widodo, è scivolata mentre scendeva la scaletta dell’aereo, appena atterrato a Bali in occasione del vertice G20. Al braccio del presidente Joko Widodo, si è rialzata senza problemi.

Piccolo fuori programma per la first lady indonesiana, scivolata sulla scaletta dell’aereo che era appena atterrato a Bali in occasione del vertice G20. Nel video diffuso da LaPresse, si vede Irana Widodo al braccio di Joko Widodo fuoriuscire dall’aereo presidenziale e cominciare a scendere i gradini della scala di fuga. A un certo punto la first lady perde l’equilibrio, scivola e sparisce alla vista, finendo sotto il livello del passamano.

Subito accorrono in suo aiuto numerosi membri dello staff, mentre il presidente, che farà gli onori di casa al G20, non si scompone. Anzi, frena un collaboratore che forse voleva subito riportare in piedi la moglie. Trascorre del tempo prima che la donna si rialzi. Probabilmente per aggiustare il vestito e l’elegante copricapo, che si saranno scompigliati con il piccolo incidente.

Con la mano salda sul parapetto, si vede poi Irana Widodo tirarsi su e riprendere la discesa a fianco del marito, stavolta a ritmo meno sostenuto. Giunta sulla terraferma la accolgono con reverenza numerose persone.

Intanto, ci sarà un faccia a faccia di tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del vertice del G20 di Bali. L’incontro è stato preceduto da ore e ore di “diplomazia nascosta” tra Washington e Pechino. Ciò a seguito degli ultimi contatti diretti tra Cina e Stati Uniti, secondo quanto rivelato da funzionari statunitensi. Il G20 si terrà invece il 15 e il 16 novembre e toccherà a Joko Widodo fare gli onori di casa. Per fortuna la caduta della moglie è stato un piccolo fuori programma senza alcuna ripercussione. La first lady sembra aver perfettamente incassato il colpo, ma, se necessario, si saprà qualche dettaglio in più circa la sua salute nelle ore a venire.