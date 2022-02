Fusione nucleare sempre più vicina, record di energia prodotta a Oxford

Un esperimento che ha fatto rapidamente il giro del mondo e che potrebbe aver portato l’umanità un passo più vicina ai problemi legati all’energia pulita. In Inghilterra, al Jet (Joint European Torus) di Oxford, il test di fusione termonucleare di matrice interamente europea ha prodotto 59 megajoule di energia dovuta alla fusione prodotta. Un risultato unico, se si pensa che l’ultimo tentativo di questo tipo risale a 25 anni prima e che l’energia prodotta è stata di 22 megajoule, meno della metà. In pratica il team di scienziati, tra cui alcuni italiani, hanno portato la tecnologia sempre più vicina a quel reattore a fusione che porterebbe a generare più energia di quanta ne serva per alimentare la macchina stessa. Il prossimo passo in tal senso sarà avviare l’attività del reattore sperimentale Iter, attualmente in costruzione vicino Marsiglia.

L’annuncio degli scienziati: «Impianto troppo piccolo»

L’annuncio del salto di potenza avvenuto è arrivato con una nota in cui gli stessi scienziati hanno sottolineato l’importanza di Iter: «Per produrre energia netta, ovvero per rilasciare più energia di quella fornita dai sistemi di riscaldamento, l’impianto sperimentale è troppo piccolo. E questo non sarà possibile fino a quando l’esperimento Iter su larga scala nel sud della Francia non sarà in rete». L’esperimento viene paragonato alla creazione di una stella perché avviene dentro il tokamak, un camera di fusione a forma di ciambella in cui si riscalda il combustibile a 100 milioni di gradi. Una temperatura molto più alta di quelle registrate all’interno delle stelle, in grado di far fondere i nuclei degli atomi per liberare grandi quantità di calore.

Poco carburante per molta energia

La fusione nucleare, grazie a questo processo, consentirebbe di produrre grandi quantità di energia con pochissimo carburante. I combustibili usati nel processo sono composti da due isotopi dell’idrogeno, deuterio e trizio. Riscaldare il plasma, però, non basta. Questo va poi fatto muovere verso degli elettromagneti in grado di far proseguire la fusione. Per questo serve Iter, perché quelli di Jet non sviluppano una potenza sufficiente. La nuova macchina nel sud della Francia sarà in grado di mantenere il campo magnetico generato ma anche di funzionare senza riscaldamento supplementare proveniente dall’esterno, così da risparmiare economicamente e in termini di rilascio di CO2. Un’energia pulita, quindi, in grande quantità.

Il ruolo dell’Italia

L’Italia è il secondo Paese europeo più importante nel progetto dopo la Germania. Si tratta del consorzio europeo per lo sviluppo della fusione nucleare, Eurofusion, che opera ad Oxford con il Jet e farà lo stesso con Iter a Marsiglia. Eurofusion ha «ottenuto un finanziamento di circa 550 milioni di euro dalla Commissione europea per gli anni 2021-2025, di cui 90 milioni per le attività del gruppo di ricerca italiano coordinato da Enea», ha scritto l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie. Gilberto Dialuce, presidente dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, ha parlato di un risultato che «rafforza il nostro impegno per il progetto Iter e per lo sviluppo dell’energia da fusione nell’ambito dello sforzo comune europeo». Un record che porta la firma anche dell’Italia.