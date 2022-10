Furto nella villa di Theo Hernandez: aggredita la compagna, in casa con il figlio di 6 mesi

Un vero e proprio raid a casa di Theo Hernandez. Ieri sera una banda composta da almeno quattro persone ha fatto irruzione nella villa del terzino mancino del Milan. L’abitazione si trova a Cassano Magnago, in provincia di Varese, e in quegli istanti al suo interno c’erano la compagna del calciatore e il figlio di appena sei mesi. Un vero e proprio trauma per la donna, costretta ad aprire la cassaforte dai ladri, che hanno svaligiato il suo interno portando via migliaia di euro.

Furto a casa Hernandez, paura per Zoe Cristofoli

La banda di malviventi, secondo le prime indagini portate avanti dai carabinieri di Busto Arsizio, sarebbe stata composta da almeno quattro persone. Tanti ne ha visti la compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli. La giovane donna è stata aggredita, strattonata e minacciata, costretta ad aprire la cassaforte. Da lì i banditi hanno rubato svariate migliaia di euro, ma ancora non è stata quantificata la cifra esatta. I ladri hanno fatto irruzione dopo aver scavalcato la recinzione della villa, in cui la coppia si è trasferita appena due mesi. Secondo la procura, la banda avrebbe atteso proprio il momento esatto in cui avrebbe potuto trovare la donna da sola a casa.

Due settimane fa il tentato furto a Di Maria e Vlahovic

I furti nelle abitazioni dei calciatori continuano ad aumentare. Appena due settimane fa aveva fatto scalpore il caso del tentativo non andato a buon fine nella villa di Angel Di Maria. Il calciatore argentino era a casa sua, in zona Gran Madre, in compagnia del compagno d’attacco Dusan Vlahovic. Tre i criminali che hanno tentato di fare irruzione nella villa, non riuscendoci. Uno è stato arrestato, mentre gli altri due sono riusciti a scappare. A inizio settembre, erano state arrestate diverse persone per alcuni furti che risalivano all’anno precedente, nelle case di Stefano Sensi e Hakan Calhanoglu. Tra i tanti calciatori colpiti dalle bande in questi anni ci sono stati anche Sirigu, Ounas, Di Natale e Vidal.