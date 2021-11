Furto in un convento a Roma: rubati 70mila euro in contanti

Un colpo da film, non tanto per la cifra rubata quanto per il luogo in cui è stata forzatamente prelevata. Le suore dell’istituto “Figlie del sacro cuore di Gesù” hanno denunciato, martedì mattina, un furto subito nella notte. La cassaforte del convento in via Casilina, in zona Torre Maura a Roma, è stata svaligiata e sono stati rubati 70mila euro in contanti che erano custoditi al suo interno. Le suore hanno subito sporto denuncia e ora la polizia indaga su quello che pare essere un furto mirato. Troppo facile, infatti, entrare senza alcun rumore, a colpo sicuro nella stanza in cui era conservata la cassetta di sicurezza.

Le ipotesi sul furto in convento

Secondo le prime indagini, sembra abbastanza plausibile che i ladri abbiano agito in tranquillità grazie a informazioni precise rimediate all’interno. Ci sarebbe un basista, quindi, che avrebbe fornito tutte le coordinate per agevolare il “lavoro” dei furfanti. Per entrare nell’istituto, infatti, è stata forzata l’inferriata di una finestra, proprio quella della stanza al cui interno era custodita la cassaforte. Un ingresso facile, senza essere disturbati né notati da nessuna delle ospiti della struttura. Altrettanto semplice pare sia stata l’apertura della cassetta di sicurezza, da cui sono stati prelevati i contanti. Poi, la fuga, senza che alcuna persona notasse qualcosa.

A Roma furti nei conventi dal 2018

Adesso gli investigatori cercano di capire tanto come sia stato possibile un furto così facile quanto se l’attività dei ladri sia collegata ad altri eventi simili. Dal 2018, infatti, la Capitale vive una lunga serie di furti che potrebbero essere collegati a questo. Resta da capire anche come mai non ci sia alcun video di sicurezza o perché l’impianto d’allarme, se esistente, non abbia funzionato. Nel frattempo i ladri si sono dileguati e questa storia da film ha fruttato loro ben 70mila euro in contanti.