Furti da parte della domestica, Isabella Rauti derubata di oltre 30 mila euro tra vestiti e gioielli

La senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti è stata derubata dalla ex domestica di vestiti e gioielli per oltre 30 mila euro. Alla refurtiva si aggiungono anche contanti, sottratti indebitamente nei pochi mesi in cui la donna, una 38enne paraguaiana, ha lavorato per la figlia del fondatore del Movimento Sociale Italiano nel suo appartamento alla Balduina.

Isabella Rauti, i filmati dei furti da parte della domestica

La parlamentare 59enne, come riporta Repubblica, aveva capito circa un anno fa che in casa stava accadendo qualcosa di strano: negli armadi dell’appartamento sembravano mancavano capi d’abbigliamento e dal portagioie diversi gioielli. Probabilmente stavano sparendo anche dei contanti. Così Isabella Rauti aveva deciso di controllare meglio il lavoro della domestica paraguaiana Marizia Liliana, grazie alle telecamere installate a casa. E dopo aver acquisito i video, i sospetti si erano rivelati fondati: in uno dei filmati si può vedere la domestica che infila la mano nella borsetta della senatrice e fa sparire una banconota.

Isabella Rauti, la casa della ex domestica è stata perquisita

Isabella Rauti aveva allontanato la domestica a novembre 2021, denunciando poi la collaboratrice. Lunga la lista degli oggetti scomparsi, probabilmente rubati: un Rolex d’oro, due borse e un foulard Louis Vuitton, diversi gioielli Tiffany, un soprabito e un cappotto Burberry. Oltre a tutto questo, anche un presepe artigianale napoletano. Valore della refurtiva, circa 30 mila euro. La perquisizione dei carabinieri nell’abitazione di Marizia Liliana, avvenuta il 2 aprile, ha portato al ritrovamento del Rolex in oro, di una delle borse Louis Vuitton, di un braccialetto e di una collana di Tiffany. Del resto della refurtiva nessuna traccia: l’ipotesi più probabile è che la cameriera l’abbia nel frattempo venduta, tenendo per sé solo la parte che non è riuscita a piazzare. Per la ex domestica di Isabella Rauti si profila all’orizzonte un processo per furto aggravato.