Furti d’auto in aumento: le regioni più colpite e i modelli più rubati

I furti d’auto sono in aumento su tutto il territorio italiano. Quali sono le regioni più a rischio e quali sono le auto più rubate? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo periodo turbolento.

Furti d’auto in aumento: quali sono le regioni più colpite?

In quasi tutta Italia il fenomeno dei furti d’auto sta crescendo dopo la pausa per il lockdown. Alcuni dati forniti dalla società LoJack dimostrano che sono cinque le regioni più colpite. Quella con più casi è la Campania con circa 27.500 furti in un anno e un rapporto di circa 75 auto rubate al giorno. La seconda regione è il Lazio con 18.215 automezzi rubati. Inoltre, questa regione ha anche il tasso più basso di recuperi veicoli nazionale. Solo nel 30% dei casi il veicolo torna al proprietario. In seguito, nella spiacevole classifica dei furti d’auto ci sono la Puglia con 14.498 auto rubate, la Sicilia 13.280 casi e la Lombardia con 11.636 casi. Tuttavia, i furti d’auto stanno ritornando a crescere in tutt’Italia, motivo per cui nessuna regione è sicura in questo periodo.

Furti d’auto in aumento: quali sono i modelli più rubati?

Le auto preferite dai criminali sono quelle che portano più guadagno e sono più facili da far sparire. Per questo il marchio preferito da coloro che si occupano di furti d’auto è Fiat. Nella fattispecie, si registrano numeri altissimi con il modello Panda (8.816 casi). Se volessimo fare un rapporto rispetto a tutte le altre auto che vengono rubate, quest’ultimo sarebbe di 1:10.

Segue la Fiat 500 con 6.673 auto sottratte e il modello Fiat Punto con 5.292 casi. Chiude la classifica delle auto più rubate in Italia la Lancia Ypsilon con 2.979 segnalazioni. Ci sono anche furti d’auto meno comuni di specifiche vetture. Le eccezioni, se così si possono chiamare, sono la Opel Corsa con 829 unità rubate e la Fiat Uno, che registra 559 casi.