Botti addio, arrivano i droni

Manca sempre meno alla notte di Capodanno. Anche stavolta però in molti dovranno rinunciare ai fuochi d’artificio. Fioccano infatti le ordinanze che ne vietano l’utilizzo – ultima delle quali a Napoli – sia per evitare assembramenti sia per tutelare la salute degli animali e l’integrità dei monumenti storici. Se il mercato pirotecnico è in declino, gode di una grande ascesa quello dei droni. Tokyo li ha scelti per la cerimonia di apertura delle ultime Olimpiadi, Londra lo scorso anno ne acquistò 300 per i festeggiamenti di fine anno. Silenziosi, ecosostenibili e riutilizzabili, potrebbero rappresentare il futuro dei festeggiamenti.

Droni al posto dei fuochi d’artificio, i vantaggi per animali e ambiente

«L’utilizzo dei droni non credo costituisca una moda passeggera che le persone dimenticheranno, ma anzi un’idea che si evolverà in futuro», ha detto al Guardian Ollie Howitt, coordinatore creativo di SkyMagic, azienda leader mondiale per i velivoli senza pilota. Sulla stessa lunghezza d’onda Robert Neff, direttore generale di Mercia Marina, porticciolo turistico nel Derbyshire inglese: «C’è grande movimento contro i fuochi d’artificio». Fondamentali in tal senso i benefici che l’uso dei droni porta ad animali e ambiente.

Le forti esplosioni pirotecniche infatti sono causa di grave malessere per cani, gatti e specie selvatiche come gli uccelli, che possono morire di crepacuore. Nella notte fra 2019 e 2020, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente confermò in Italia la morte o la sparizione di 400 fra cani e gatti. Lo scorso anno invece finì su tutti i giornali la strage degli storni di Roma che, durante la fuga per il fragore dei botti, finirono contro i cavi dell’alta tensione. Ecco che il silenzio dei droni potrebbe consentire di illuminare il cielo per accogliere il nuovo anno prendendosi cura delle altre specie. Inoltre sono ecosostenibili, non producono emissioni, non rilasciano detriti e sono riutilizzabili, abbattendo i costi di spesa.

Il mercato dei droni è veramente ecologico? I pareri contrari

Non tutti però sono d’accordo. Un portavoce della British Fireworks Association crede infatti che i droni possono anche porre problemi ambientali. «Nutriamo gravi preoccupazioni sulla crescita della domanda di litio per le batterie, notoriamente poco green», ha detto al Guardian. Dubbi anche sul reale impatto ambientale dei fuochi d’artificio: «Recenti studi hanno affermato che due auto inquinano di più degli spettacoli pirotecnici durante un intero evento».

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ente di beneficienza che promuove nel Regno Unito il benessere degli animali, ha annunciato aspetti negativi anche sugli animali. «Non provocano rumore, ma i droni possono spaventare cavalli e bestiame o persino scontrarsi con gli uccelli in volo». Sul banco degli imputati anche gli sciami, ossia i folti gruppi di droni le cui luci possono causare problemi all’aviazione civile tanto da necessitare di una specifica approvazione delle autorità. Alla fine, bisogna però convincere la gente comune, che non sempre è in grado di rinunciare ai fuochi d’artificio e alle esplosioni. «Molti ritengono il fragore come parte integrante della festa», ha concluso Neff. Ecco perché Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali, ha realizzato un decalogo con alcuni consigli per tutelare la salute di cani e gatti terrorizzati da petardi e fuochi.

