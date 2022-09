Funerali Regina Elisabetta, il biglietto di Carlo sulla bara: cosa c’è scritto

Non è passata inosservata la commozione di Carlo III ai funerali della Regina Elisabetta, celebratisi all’Abbazia di Westminster e conclusisi con due minuti di silenzio. Il neo sovrano del Regno Unito non ha trattenuto le lacrime dinanzi al feretro della madre su cui ha voluto lasciare un biglietto scritto personalmente a mano.

Funerali Regina Elisabetta: il biglietto di Re Carlo

Accanto a lui erano presenti i fratelli, anche loro emozionati come il resto della Famiglia Reale. Impossibile per lui non piangere prima della processione ma anche durante la cerimonia, in particolare all’intonazione del God save the Queen che ha chiuso le esequie. Come omaggio alla donna, scomparsa all’età di 96 anni dopo un regno durato oltre 70, ha voluto deporre un biglietto scritto di suo pugno recante la seguente frase: «In amorevole e devota memoria. Carlo R».

Un gesto analogo a quello che fecero William e Harry ai funerali della principessa Diana, sulla cui bara avevano lasciato un foglio con la scritta «Mamma». Particolare il dettaglio della R, simbolo di una lunga tradizione della monarchia britannica: la lettera sta infatti per Rex o Regina in latino e viene posta dopo il nome per le firme dei documenti ufficiali.

Carlo ha inoltre voluto omaggiare Her Majesty anche attraverso la corona di fiori posta sul feretro, che su sua espressa richiesta non è stata realizzata utilizzando la schiuma ma un nido di muschio e quercia. Tutti i fiori e il fogliame che hanno composto la corona sono stati raccolti dai giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House, le residenze più amate della regina, e sono stati selezionati per il loro simbolismo. Il mirto, emblema di un matrimonio felice e duraturo come fu quello della regina con Filippo di Edimburgo, è stato tagliato dalla pianta cresciuta da un rametto estratto dal bouquet da sposa di Elisabetta II.

Spunta un ragno sulla bara durante la cerimonia

Non è infine sfuggito agli occhi dei più attenti un piccolo ragno che, ignaro dei riflettori mondiali, è spuntato dai fiori posti sulla bara e ha camminato sul biglietto di re Carlo. Moltissimi coloro che ne hanno notato la presenza e lo hanno fotografato nelle dirette televisive, rilanciandolo sul web.

«Il ragno più famoso della storia», ha scritto qualcuno.