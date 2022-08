Funerali Piero Angela, il figlio Alberto: «É stato come vivere con Leonardo»

Roma si prepara a dare l’ultimo saluto a Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico morto a 93 anni lo scorso 13 agosto. La camera ardente, allestita presso la sala della Promoteca in Campidoglio, è stata aperta alle 11:30 mentre i funerali sono previsti, tramite cerimonia laica, alle 16. Tante le persone che hanno accolto il feretro e hanno omaggiato il saggista, dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri fino ai vertici della Rai.

Funerali di Piero Angela: il discorso del figlio Alberto

«Le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Però capita. Ma lui ci ha insegnato a non avere paura della morte. É riuscito a unire e a non dividere. La cosa che ha colpito noi come famiglia è stato vedere la reazione delle persone e i tanti messaggi pieni di amore. Passerò i prossimi giorni a ringraziare tutti». Così il figlio Alberto nel discorso che ha tenuto pubblicamente in Campidoglio in ricordo del padre.

E ancora: «Ho avuto la sensazione di avere Leonardo Da Vinci in casa, che dava la risposta giusta sempre con una capacità di sintesi e analisi in modo pacato. Lui amava ripetere un suo aforisma, ‘Siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire’».

Il conduttore si è quindi concentrato sul comunicato diffuso poche ore dopo la sua morte dichiarando che si è trattato delle ultime parole che, come discorso, Piero ha pronunciato con le poche forze che gli rimanevano. «È il discorso di qualcuno che parla a degli amici e che alla fine di una serata o una vacanza dice ‘adesso io vado’. Lui continua a vivere in tutti quei ragazzi che cercano l’eccellenza», ha concluso accompagnato da un lungo applauso.

Il ricordo del sindaco Gualtieri

Il primo cittadino di Roma, che ha accolto il feretro coperto da un cuscino di rose rosse sovrastate dalle corone del Quirinale e di Palazzo Chigi, ha commentato così la scomparsa del grande divulgatore: «Lascia un’eredità straordinaria. Ha fatto conoscere la scienza e il valore scientifico a milioni di italiani. Roma gli è grata, ha spiegato in modo dolce e gentile la conoscenza. Bellissimo il suo messaggio: ‘C’è da unire il Paese rimanendo fermi sulle proprie convinzioni’».

Presenti i vertici della Rai

Insieme a lui, in Campidoglio, una lunga fila di persone – tra cui molti giovani – che desiderano dare il proprio saluto al noto conduttore televisivo. Le centinaia di cittadini radunatesi aspettano di potersi recare nella camera ardente che rimarrà aperta fino alle 19. Presenti anche la presidente della Rai Marinella Soldi, l’amministratore delegato Carlo Fuortes, Antonio Di Bella, Silvia Motta e Simona Agnes in rappresentanza dell’azienda di cui l’uomo è stato al servizio per circa 70 anni. Anche Renzo Arbore è giunto sul posto accolto dai figli di Angela.