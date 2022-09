Funerali Elisabetta: i commenti su Twitter nel Regno Unito, dal ragno a Liz Truss

Anche i funerali di Elisabetta II hanno offerto varie occasioni di riflessione e di sarcasmo sui social. Del resto la sovrana era nota anche per il suo sense of humor. Per esempio molto è stato detto sulla longevità della regina che durante il suo regno ha nominato ben 15 primi ministri, (l’ultima, Liz Truss, poco prima di morire a Balmoral), quattro dei quali solo negli ultimi sei anni.

E così su Twitter qualcuno guardando le immagini di tutti gli ex premier insieme durante la funzione – sir John Major, Tony Blair e Gordon Brown, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson – ha fatto notare come non si si sia registrato alcun miglioramento nel tempo.

This parade of former PMs in chronological order from Major to Johnson looks like a tableau called The Descent Of Man. #queensfuneral — Andrew Harrison (@Nndroid) September 19, 2022

Il #PaperGate

Durante il funerale ha attirato l’attenzione del web un foglietto caduto a uno dei pastori celebranti. E c’è chi prevede che l’immagine si trasformerà presto in un meme con tanto di «zoom alla CSI» per decifrarlo.

I'm calling it now: that little note that the vicar dropped is going to turn into a meme, with CSI-esque zooming in until we can see the message written on it. pic.twitter.com/w6FRnCheuh — Juan Uys (@opyate) September 19, 2022

Il ragno protagonista

Durante la funzione ad attirare l’attenzione dei social è stato anche un piccolo ragno sbucato sul biglietto che re Carlo ha lasciato sulla bara della madre e ripreso dalle telecamere.

Il ragno più famoso al mondo, sebbene per pochi minuti, ha goduto di una copertura mediatica migliore di alcuni partecipanti alla funzione come uno dei piccoli cantanti del coro ‘impallato’ da una lampada.

His parents will be gutted. pic.twitter.com/mG9st3HzoN — Damon (@damocrat) September 19, 2022

Liz Truss, chi?

L’arrivo in chiesa della neo premier britannica Liz Truss ha colto alla sprovvista i due commentatori di Channel Nine Australia che in diretta, non riconoscendola, l’hanno liquidata come «una reale minore».

Le medaglie di Tindall

Occhi puntati anche sulla Royal Family, e non solo sui gioielli di Kate e sul look di Meghan. In molti si sono chiesti perché Mike Tindall, ex campione di rugby marito con Zara Phillips figlia della principessa Anna, nonostante non sia un militare portasse tutte quelle medaglie appuntate sulla giacca. In realtà si tratta di onoreficenze ricevuti per la sua attività sportiva e medaglie del giubileo di diamante e di platino di Elisabetta.