Il miracolo di Kate Middleton? Fare rivalutare Giorgia Meloni

A poche ore dalla fine della campagna elettorale credevo che non mi sarebbe mai successo. Ero persuasa che le mie triple e quadruple porte blindate mentali contro la pur minima idea di tifare per Giorgia Meloni si ergessero ben prima dell’anticamera del cervello, precedute da una muta di altrettanto mentali rottweiler. E invece l’impossibile è accaduto e per qualche istante mi sono sorpresa, con terrore e vergogna, a rivalutare alla grande Evita Melon. E la colpa non è dell’esanguità di Enrico Letta, che è andato a chiedere l’imprimatur all’alleato tedesco, e nemmeno del torbido affaire Richetti, che se è vero fa schifo e se è falso fa schifo lo stesso perché è una polpetta avvelenata per di più confezionata da cialtroni. E neppure per la tentazione mogol-battistiana di votare a fari spenti nella notte per vedere se poi è così difficile morire. No, la colpa è, indirettamente, dalle esequie della regina Elisabetta, direttamente di Kate Middleton e direttissimamente dell’ossessione che le donne italiane sembrano avere per la neo-principessa di Galles, il cui look da lutto (analizzato, vivisezionato, paragonato a quello della cognata e in generale osannato) è stato l’aspetto su cui più si è concentrata l’attenzione del pubblico femminile.

Se la principessa del Galles è un modello inarrivabile di perfezione

Ora, chiariamo subito: Kate fa il suo mestiere e lo fa benissimo, sia in pubblico che, presumo, in privato. Dalla mia tastiera non uscirà una sola parola di critica sul piano personale. Quello che mi dà sui nervi è l’atteggiamento del pubblico femminile, nella fattispecie italiano, che vede nell’ex duchessa di Cambridge un modello inarrivabile di perfezione sotto ogni aspetto. Quello fisico, innanzitutto: non tanto la bellezza quanto una magrezza tenacemente conservata dopo tre gravidanze e in grado di mandare in visibilio le due bilance pesapersone che ogni donna contemporanea ha al posto degli occhi. Ma anche modello di stile: trucco sempre discreto, mise impeccabili e sempre adatte all’occasione, che sia il funerale della suocera, il Royal Derby o la la festicciola dell’asilo. E alla fin fine, anche se poche hanno ormai il coraggio di ammetterlo, Kate è anche un modello di successo femminile. Sì, certo, c’è chi le dà ancora dell’arrampicatrice, della furbastra, dell’astuta borghesuccia sostenuta da una famiglia arrivista, però nessuno mette in discussione l’assoluta desiderabilità dell’obiettivo da lei raggiunto: ha sposato un principe, anzi, l’erede al trono. Al prossimo funerale reale, l’ulteriore scatto di carriera.

E mentre la Disney-Pixar e in genere tutta l’industria dell’intrattenimento sudano sette camicie per proporre alle ragazzine figure aspirazionali femminili che non si realizzano solo nel matrimonio e spesso nemmeno nella coppia, ribelli agli stereotipi etnici e somatici, complicate fino alla sociopatia, il paradigma per le loro madri, quelle che dovrebbero essere a buon punto nella loro personale scalata al cielo, è una donna bianca magra i cui unici risultati nella vita sono stati stato sposarsi molto, ma molto bene, partorire tre figli, di cui il primogenito maschio (negandoci così la prospettiva di rivedere entro questo secolo una donna sul trono inglese). E restare magra.

Meglio Giorgia che la zucca se la mangia arrosto, a patto però che resti una favola

Donne adulte, guardiamoci negli occhi: da giovani invidiavamo le attrici o le top model, sentendoci magari un po’ in colpa perché non ci identificavamo in qualche scrittrice o scienziata. Oggi arricciamo il naso davanti alle giovanissime che vorrebbero diventare influencer. Ma non è molto più imbarazzante, alla nostra età, questo transfert con una signora che ha scelto di interpretare il modello Royal Deluxe nel catalogo della “Fabbrica delle mogli”? Possibile che il nostro ideale di perfezione femminile sia proprio un aggiornamento (ma nemmeno tanto) dello stereotipo dal quale cerchiamo con fatica di allontanare le nostre bambine, la principessa? E non una tipo Diana – imperfetta, umorale, fragile ma carismatica al di là del suo ruolo di moglie -, ma l’equivalente del Dyson nel ramo principesse, una specie di robot inappuntabile taglia 38, efficiente e silenzioso, mai un eccesso, mai una sbavatura, un brufolo fuori ordinanza? È proprio quello che, in tante, troppe, sogniamo di essere o ci dispiace non essere diventate? Se sì, l’Italia che abbiamo intorno corrisponde esattamente ai nostri desideri più nascosti: un’enorme cucina dove qualche milione di Cenerentole si fa un mazzo così, in attesa che la zucca diventi carrozza e un principe le porti al ballo. Dovendo scegliere una fiaba che ispiri me e le mie figlie, a quella di Kate preferisco quella di Giorgia, che la zucca se la magna arrosto e forse andrà a palazzo Chigi su una carrozza trainata dai toponi Crosetto e La Russa, mentre le sorellastre Salvina e Berluscona schiatteranno di rabbia. Ma è meglio che questa fiaba rimanga, appunto, una fiaba. Se diventa realtà perde tutta la magia.