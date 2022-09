Funerali della Regina Elisabetta: quanto costano e chi li paga

Quanto costano i funerali della Regina Elisabetta? La cerimonia, per la quale il Governo si prepara da tempo, è molto esosa perché è complessa da gestire sotto molti punti di vista. Ancora non si hanno cifre ufficiali, ma solo per gestire la sicurezza in strada dovrebbero essere spesi 7,5 milioni di dollari, secondo una stima di un ex ufficiale della sicurezza reale. Il tutto è carico dei contribuenti del Regno Unito.

I funerali della Regina Elisabetta sono un evento complesso da gestire sotto molti punti di vista, e dunque costoso. Pur non essendoci cifre governative ufficiali, un ex addetto alla sicurezza reale ha stimato che si spenderanno almeno 7,5 milioni di dollari. Al momento, sono attese tra le 700mila e i 3 milioni di persone per le strade di Londra, oltre alla massiccia presenza di capi di Stato provenienti da tutto il mondo. L’organizzazione e la sicurezza sono dunque due aspetti curati nei minimi dettagli, per cui il governo si prepara da anni e che graveranno particolarmente sulle tasche dei contribuenti del Regno Unito.