Funerali della Regina Elisabetta: quali gioielli sono consentiti alla cerimonia?

C’è attesa per i funerali della Regina Elisabetta, in programma per oggi alle 11 (12 ora italiana) a Westminster Abbey. Un evento solenne a cui prenderanno parte centinaia di capi di stato e che è stato pianificato da tempo in ogni minimo dettaglio, dress code incluso. Oltre agli abiti, che i membri della famiglia reale hanno, con ogni probabilità, scelto molto tempo fa, molta attenzione sarà riposta anche ai gioielli.

Quali gioielli sono consentiti ai funerali della Regina

Non tutti sono infatti consentiti. Il codice prevede che si possano indossare solo i cosiddetti gioielli bianchi composti da perle e diamanti. Sì dunque ai brillanti, ma senza lo scintillio rosso del rubino o il bagliore dell’oro. Alla camera ardente Kate Middleton aveva infatti una spilla intarsiata di perle, Meghan Markle orecchini con piccoli diamanti, regalo della regina in persona, e Camilla una collana di perle, tutti accomunati dal colore tenue.

Anche se ciò può sembrare una contraddizione (le perle sono i gioielli delle spose), si tratta di un’usanza nata centinaia di anni fa all’interno della monarchia inglese. Fu la Regina Vittoria a lanciare questa tradizione dopo la morte del principe Alberto di Sassonia-Coburgo, a seguito della quale indossò solo abiti neri, influenzando la moda del tempo, e rifiutò i colori perfino nei gioielli. Il suo lutto fu impreziosito da monili in giaietto e perle, che da allora vennero associati alle lacrime. Ancora oggi, chi riceve in dono le perle deve “pagare” una piccola somma per evitare la sfortuna.

Le perle erano i gioielli preferiti di Elisabetta II

Nel caso dei funerali di Her Majesty, infine, le perle hanno un ulteriore significato: erano i gioielli preferiti della sovrana che, per tre quarti di secolo, non ha mai rinunciato al doppio e poi triplo filo di perle al collo.

Molti dei gioielli sfoggiati in questi giorni dai suoi familiari arrivano proprio dalla sua collezione personale.