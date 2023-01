Funerali di Benedetto XVI, fedeli truffati sul web

Ogni occasione è buona per i truffatori, purtroppo. E i funerali del papa emerito Benedetto XVI non fanno eccezione: giunti a Roma per partecipare alle esequie di Joseph Ratzinger, alcuni fedeli che hanno pagato online, per prenotare dei posti a sedere in piazza San Pietro, si sono resi conto di essere stati truffati. Come hanno fatto notare gli addetti alla sicurezza agli sventurati fedeli, non c’era bisogno infatti di alcuna prenotazione, né di biglietti per assistere ai funerali.

I posti a sedere sono andati esauriti prima delle 8

Sono decine le persone truffate sul web, che dopo essersi presentate con comodità agli ingressi di piazza san Pietro hanno chiesto di entrare, esibendo ai gendarmi un biglietto acquistato online. E che sono state costrette a rimanere fuori. Oltre al danno (economico), la beffa: la zona di San Pietro, blindata, è infatti piena e i posti a sedere allestiti all’interno del colonnato del Bernini sono andati esauriti ben prima delle 8. Proprio per prevenire (o almeno limitare) eventuali tentativi di raggiro ai danni dei fedeli, a poche ore dalla morte del papa emerito la Sala Stampa Vaticana aveva chiarito che l’ingresso alla piazza sarebbe stato gratuito.

Diversi fedeli hanno provato a eludere i controlli

Alla zona si accede dopo un doppio controllo delle forze dell’ordine. Il primo ai cinque varchi di prefiltraggio che consentono l’accesso all’area di rispetto e il secondo ai metal detector. A presidiare l’ingresso ai settori della piazza dove sono stati allestiti i posti a sedere per assistere alle esequie ci sono le guardie svizzere e la Gendarmeria Vaticana. Nonostante ciò, alcuni fedeli hanno tentato di saltare i controlli. Sono stati stati prontamente bloccati dai carabinieri. «Qualcuno cerca sempre di imbucarsi», hanno detto gli uomini dell’Arma, dopo aver fatto uscire i fedeli che erano riusciti a oltrepassare il colonnato.