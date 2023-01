Funerali Benedetto XVI, chi ci sarà: da Mattarella alle teste coronate

I funerali di Benedetto XVI si svolgeranno domani, 5 gennaio. Per l’occasione sono attese personalità importanti che rappresentano diversi Paesi del mondo. Nell’attesa, il Papa Emerito è stato esposto per il saluto pubblico in questi giorni.

Funerali Benedetto XVI, chi ci sarà

Il presidente della Conferenza episcopale monsignor Georg Baetzing, il cardinale arcivescovo di Monaco Reinhard Marx e il cardinale dell’arcidiocesi di Colonia Rainer Maria Woelki saranno tra i 10 concelebranti alla cerimonia funebre per il Papa Emerito appartenenti alla chiesa tedesca. I concelebranti totali saranno circa 3.700 per i soli sacerdoti, senza contare cardinali e vescovi.

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier saranno presenti con le proprie delegazioni. Parteciperanno alla cerimonia anche Giorgia Meloni, il cardinal Matteo Zuppi e monsignor Giuseppe Baturi. Questi ultimi rappresenteranno la Cei. In tutto si attendono circa 100 mila fedeli, oltre a Papa Francesco. Il funerale è previsto per le ore 9:30, ma sarà anticipato alle 8:45 dal trasporto della salma al sagrato di Piazza San Pietro e dalla recita del rosario. Poi ci sarà l’Ultima Commendatio e Valedictio. Infine, la salma sarà tumulata nelle Grotte Vaticane.

I nomi più illustri

I nomi più illustri non possono che essere quelli delle famiglie Reali. Hanno confermato la loro presenza: la Regina Sofia di Spagna, il Re e la Regina del Belgio Filippo e Mathilde e la Casa Savoia rappresentata da Clotilde e Vittoria. Non mancheranno il presidente polacco Andrzej Duda e il portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Quest’ultimo ha approvato il giorno di lutto nazionale in Portogallo. Tra i presidenti ci sono anche l’ungherese Katalin Novak e il governatore della Baviera Markus Söder. Infatti, il Papa Emerito era tedesco.

Ci saranno anche il metropolita della Chiesa russa Antonij di Volokolamsk e una delegazione del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli, oltre a una delegazione della comunità ebraica di Roma. Per rappresentare l’Islam arrivano il presidente dell’Ucoi Yassine Lafram e il vicepresidente della Coreis Yahya Pallavicini. A rappresentare gli atei ci sarà il rettore dell’ Università Cattolica Franco Anelli.