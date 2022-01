Bandiera nazista sulla bara di una militante di Forza Nuova: indaga la Digos

Una bara ricoperta da una bandiera nazista con la svastica davanti alla parrocchia di Santa Lucia, in Circonvallazione Clodia nel rione Prati, a Roma. Con camerati pronti a dare l’ultimo saluto ad Alessia Augello, Tungsy per i militanti di Forza Nuova. Il funerale choc della militante di estrema destra scomparsa a causa di una trombosi a 44 anni è stato celebrato il 10 gennaio. Tra i presenti ci sarebbe anche Vincenzo Nardulli, uno dei leader della formazione nera fondata da Roberto Fiore, in carcere con Giuliano Castellino dopo l’assalto alla sede della Cgil il 9 ottobre scorso.

Funerale nazista a Roma: le indagini della Digos

Sul posto erano presenti gli agenti della Digos della questura di Roma che hanno individuato diversi presenti al funerale neofascista: l’obiettivo è individuare chi abbia sistemato la bandiera nazista sul feretro. Dura la condanna e la presa di distanza dei due sacerdoti della parrocchia, don Alessandro e don Paolo Emilio. «Cari fratelli e sorelle della comunità di Santa Lucia e cari amici, oggi pomeriggio alle ore 14:30 presso la nostra chiesa parrocchiale di Santa Lucia è stato celebrato il funerale di Alessia Augello venuta a mancare prematuramente all’età di 44 anni», si legge in un post su Facebook. «Abbiamo pregato e confortato familiari ed amici intervenuti, affidando l’anima di Alessia a Dio Padre misericordioso. Purtroppo quanto si è verificato all’esterno della chiesa alla fine della celebrazione è avvenuto senza nessuna autorizzazione da parte del parroco né del sacerdote celebrante, entrambi all’oscuro di quanto stava per accadere. A tale proposito intendiamo esprimere la nostra profonda tristezza, delusione e disappunto per quanto si è verificato prendendo le distanze da ogni parola, gesto e simbolo utilizzati all’esterno della Chiesa, riconducibili a ideologie estremiste lontane dal messaggio del Vangelo di Cristo. Nel salutarvi vi invitiamo ad essere vicini alla famiglia di Alessia, con l’affetto e la preghiera».

La denuncia del dem Emanuele Fiano: « La pietà per i morti non può cancellare la storia e la Legge»

Anche il dem Emanuele Fiano ha condannato il fatto. «Se pensate che a poco a poco ci abitueremo vi sbagliate. Se pensate che saremo indifferenti vi sbagliate. Se pensate che lasceremo correre vi sbagliate. Migliaia e migliaia di italiani sono morti per colpa di quella bandiera di merda simbolo della vostra nostalgia degli assassini nazisti. Migliaia di ebrei italiani sono stati deportati e poi gasati nei campi di sterminio per colpa di quella bandiera di merda. Migliaia e migliaia di morti hanno fatto sì che la nostra Costituzione vietasse il fascismo degno alleato di quella bandiera di merda. Noi non dimentichiamo, noi non scusiamo, noi non perdoniamo gli assassini nazisti, l’ideologia nazista, i crimini nazisti. In Italia non dovrebbero essere permesso ostentare quella bandiera nel 2022 davanti alla Chiesa di Santa Lucia a Roma per un funerale. La pietà per i morti non può cancellare la storia e la Legge. Perlomeno da noi del PD sarete denunciati».