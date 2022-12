«Funerale dell’ipocrisia»: la compagna di Lando Buzzanca diserta e attacca i figli

Con un duro post su Facebook, la compagna del compianto Lando Buzzanca, Francesca Della Valle, ha spiegato il motivo per cui ha disertato il funerale dell’attore, morto tre giorni fa all’età di 87 anni. La donna parla di «dolore immenso» ma anche di «funerale dell’ipocrisia», a cui ha preferito non partecipare. Della Valle, però, parla anche di chi «avrebbe potuto salvarlo» ma non ha fatto nulla. L’attacco, neanche troppo velato, è al figlio dell’attore, Massimiliano, con cui ormai da tempo i rapporti non sono affatto buoni.

Il post su Facebook: «Chi avrebbe potuto salvarlo non è intervenuto»

Francesca Della Valle affida a poche righe il duro attacco alla famiglia di Lando Buzzanca: «Ho preferito non partecipare al “funerale dell’ipocrisia”. Il mio amato Lando non avrebbe gradito. Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della verità. Mi scuso con le Tv e con la Stampa che mi ha cercato ma ho preferito rimandare ogni mia dichiarazione perché il dolore è immenso, mi spezza la voce. La ricerca della giustizia sarà la mia forza. Per sempre, amor mio». Parole dure, che lasciano presagire come la diatriba con il figlio Massimiliano sia tutt’altro che vicina al trovare una soluzione.

Le parole di Massimiliano: «Fieri di ciò che ci ha insegnato»

I funerali dell’attore si sono tenuti alla chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. Tanti i presenti che hanno voluto omaggiare Lando Buzzanca, un volto celebre del cinema degli anni ’70 e ’80 in Italia. Il figlio, Massimiliano Buzzanca, poco prima della funzione ha dichiarato: «Papà avrebbe voluto vederci sorridere, non avrebbe voluto vederci troppo tristi. Vi avrebbe abbracciato tutti. Avrebbe fatto un selfie con ognuno di voi. Noi siamo fieri di quello che ci ha insegnato papà e di come siamo diventati. Ci ha insegnato a essere delle persone per bene». Sulle polemiche con Francesca Della Valle, ancora prima del post, aveva risposto con un laconico «ne parliamo nei prossimi giorni».