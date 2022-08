Fulmine in spiaggia a Soverato, colpita una famiglia: il padre è grave

Un fulmine lo ha colpito mentre era in spiaggia con la famiglia a Soverato e gli ha causato gravi lesioni. È accaduto ad un uomo che, con altri tre suoi familiari, era andato sulla spiaggia calabrese per trascorrere un po’ di tempo al mare. Dopo l’accaduto, la famiglia ha allertato il 118 e l’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale. I sanitari hanno controllato anche le altre tre persone, ferite in modo più lieve e visibilmente sotto shock. Sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti.

Fulmine a Soverato: un ferito grave

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 8 agosto 2022 presso la località marina nel Catanzarese. Secondo quanto ricostruito, la famiglia stava passando un momento di tranquillità e di relax quando, alle prime ore del pomeriggio, è arrivata una tempesta con una forte scarica di pioggia. All’acqua si è aggiunto il temporale, con tuoni e fulmini.

Uno di questi si è abbattuto sulla spiaggia e ha ferito marito, moglie, un bimbo di 6 anni e la sua nonna materna, tutti originari di Bergamo. Quando il maltempo ha iniziato a imperversare, i quattro hanno deciso di lasciare la spiaggia e, stando alle prime ricostruzioni del personale medico, sarebbe stato il piccolo ad essere colpito dal fulmine. Il bimbo era in braccio al padre e avrebbe fatto da conduttore per la scarica elettrica che si è poi diffusa sul corpo bagnato dell’uomo.

Per quest’ultimo si è reso necessario il ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La moglie e il figlio, in condizioni meno preoccupanti, sono stati portati anche loro nel nosocomio del capoluogo. La suocera, invece, che ha riportato lesioni lievi, è stata medicata nell’ospedale di Soverato. Illesi ma sotto shock gli altri bagnanti presenti.

Fulmine a Soverato: la ricostruzione del 118

Questo il racconto di Cosimo Zurzolo, commissario dell’elisoccorso e direttore del pronto soccorso dell’ospedale soveratese: «Siamo intervenuti tempestivamente. Gli operatori del 118, del pronto soccorso e gli anestesisti hanno lavorato in sinergia riuscendo a stabilizzare il paziente più grave, il bimbo, la mamma e la nonna in evidente stato di shock. L’uomo si trova in coma farmacologico ed è in prognosi riservata».