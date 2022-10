Full Metal Jacket stasera su Iris: trama cast e 5 curiosità

Stanley Kubrik dirige Vincent d’Onofrio in Full Metal Jacket, capolavoro in onda stasera 19 ottobre alle 21 su Iris. Si tratta dell’adattamento del libro Nato per uccidere dell’ex Marine americano Gustav Hasford, che ha collaborato anche alla sceneggiatura. La trama segue un gruppo di nuove reclute dell’esercito degli Stati Uniti durante l’addestramento per la guerra in Vietnam. I soldati sono però sotto il comando di uno spietato e rude sergente, che non perde occasione per insultarli in ogni modo. La sua veemenza rischierà di avere effetti devastanti sulla loro psiche. Nel cast anche R. Lee Ermey, Matthew Modine e Arliss Howard. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Full Metal Jacket, trama e cast del film stasera 19 ottobre 2022 su Iris

La trama del film di Kubrik ha inizio nel campo di addestramento di Parris Island, dove un gruppo di reclute si sta preparando a partire per il Vietnam. Prima però devono diventare vere e proprie macchine da guerra, pertanto si ritrovano sotto il comando del sergente maggiore Hartman (R. Lee Ermey). L’uomo, autoritario e severo con i soldati, non perde occasione per insultarli e sottoporli a dure prove fisiche e mentali. Esaltato dalla lotta al comunismo e dalla violenza verbale, non conosce tregua o pietà. Sotto i suoi colpi finiscono il brillante Joker (Matthew Modine), che spera di seguire l’esercito come giornalista di guerra, e il suo amico texano Cowboy (Arliss Howard). Mentre i due riescono a tenere testa al sergente, non può dirsi lo stesso per Palla di lardo (Vincent D’Onofrio), sempliciotto e corpulento contadino che finisce sempre nelle mire del sergente.

La sua ingenuità mette però nei guai l’intero plotone, che decide di punirlo colpendolo con violenza di notte. L’episodio segna profondamente Palla di lardo che, pur migliorando dal punto di vista atletico, perde lucidità e salute mentale. Per questo, una mattina si reca in bagno con il suo fucile svegliando l’intero edificio. Il sergente lo raggiunge e, scoprendo in lui la causa dei suoi fastidi, lo insulta ancora una volta. Il ragazzo, spinto dall’infermità psicologica, spara al sergente prima di suicidarsi con la stessa arma. Qualche mese dopo, Joker e il resto della squadra sono in Vietnam, dove scoprono che le angherie dell’odioso Hartman non erano che l’inizio.

Full Metal Jacket, 5 curiosità sul film stasera 19 ottobre 2022 su Iris

Full Metal Jacket, il significato del titolo

Il titolo del film di Stanley Kubrik non riprende quello del romanzo originale cui si ispira. Si riferisce invece alla guaina in rame che ricopre alcuni speciali proiettili, detti “incamiciati”, in dotazione all’esercito degli Stati Uniti. A circa metà della storia, è proprio Palla di lardo a citarli, prima della celebre scena in bagno.

Full Metal Jacket, Ronald Lee Ermey fu vero istruttore militare

Interprete del sergente Hartman è Ronald Lee Ermey, inizialmente assunto da Kubrik nelle vesti di semplice consulente. In passato infatti l’attore era stato realmente un istruttore dei Marines, congedatosi dopo aver prestato servizio in Vietnam nel 1972. In carriera è poi comparso nei film Seven e Apocalypse Now oltre che nella serie Dr House – Medical Division prestando il volto al padre del protagonista. È scomparso nel 2018 per le complicazioni dovute a una polmonite. Aveva 74 anni.

Full Metal Jacket, la carriera sullo schermo del soldato Joker

Fra i personaggi più celebri del film c’è indubbiamente il soldato Joker. Il suo interprete, Matthew Modine, ha poi recitato in film e serie molto celebri. È volto del vicecommissario Foley di Gotham ne Il cavaliere oscuro – il ritorno di Nolan, ma soprattutto del Dr. Brenner in Stranger Things.

Full Metal Jacket, nel film avrebbe potuto recitare Schwarzenegger

Stanley Kubrik pensò di scritturare per il suo film anche Arnold Schwarzenegger, icona action degli Anni 80. L’attore però, sebbene interessato alla parte di Animal, dovette rifiutare per gli impegni sul set del film L’implacabile di Glaser. Il ruolo andò così a Adam Baldwin, attore che non ha alcuna parentela con i quattro fratelli Baldwin tra cui Alec.

Full Metal Jacket, fra i doppiatori italiani anche la voce di Bart Simpson

L’ottima resa del cult nella versione italiana deve molto ai doppiatori. Voce del sergente Hartman è quella di Eros Pagni, che riuscì senza problemi a replicare la parlata perentoria e rapida di Ermey, consegnando il personaggio alla storia del cinema. Nel cast italiano è presente anche Ilaria Stagni, che presta la voce alla soldatessa vietnamita che attacca Joker. È oggi famosa per doppiare Bart nella serie I Simpson.