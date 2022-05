Fugge dall’Ucraina e trionfa nella Pole Sport: 12enne vince Mondiali ed Europei

Una storia da film, quella della 12enne ucraina Yeva Korystova. La ragazza, infatti, è fuggita dall’Ucraina a causa dell’invasione russa diverse settimane fa. Ad accoglierla è stata la popolazione di San Benedetto del Tronto, dove frequenta la scuola secondaria Curzi e si allena nella sua disciplina, la Pole Sport. Yeva è una rifugiata come tanti altri, ma è anche la campionessa mondiale di questa pratica sportiva che combina ginnastica e danza e ora ha aggiunto al proprio palmares l’Europeo nella categoria Junior, vinto a Valladolid in Spagna.

Yeva Korystova: scappa dall’Ucraina, poi vince l’Europeo

L’invasione della Russia in Ucraina ha costretti tantissime donne e bambini a fuggire dal Paese. Un processo migratorio che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone, arrivate anche in Italia. Tra loro Yeva Korystova, 12 anni, accolta a San Benedetto del Tronto insieme alla madre da una famiglia di connazionali. Immediata l’iscrizione a scuola per favorire il processo di integrazione, con l’istituto Curzi a garantirle un ambiente lontano dai traumi della guerra. E al superamento di questo trauma ha contribuito anche il suo sport, la Pole, che combina ginnastica e danza. Una figura acrobatica dopo l’altra, Yeva ha proseguito i propri allenamenti e dopo aver conquistato i mondiali a Bologna si è aggiudicata anche il campionato europeo di Valladolid nella categoria Junior. Un successo dal doppio valore, per una ragazza di soli 12 anni.

Cos’è la Pole Sport

La Pole sport deriva dalla Pole dance e ha faticato molto per essere inquadrata come una disciplina sportiva vera e propria. In inglese è detta anche poling, e fonde discipline acrobatiche e danza all’utilizzo di un palo o una pertica. Esalta la muscolatura di tutto il corpo, a causa del grande sforzo fisico che viene richiesto a chi si approccia a questa pratica. Uno sport che ha sempre maggiore diffusione e che ora sarà inserito tra le discipline presenti ai Giochi Olimpici.