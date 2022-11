Milano, fuga di gas nel residence: fuori dal coma il ventenne sopravvissuto

Milano, svolta nel caso della fuga di gas in un residence. La perdita aveva portato un ragazzo in coma e l’altro alla morte. Dalle prime notizie che erano emerse, però, sembrava che la vittima fosse Pietro Caputo, 21enne. Invece, per via di uno scambio di persona, si è scoperto che il ragazzo in coma – ora risvegliatosi – è Pietro, mentre la vittima è il 24 enne Francesco Mazzacane.

Milano, fuga gas in residence: Pietro Caputo è salvo

«Pietro si è appena svegliato dal coma, ha parlato, è vivo, grazie per le vostre preghiere». Così lo zio dà la notizia sui social. Il giovane di 21 anni di Torre Annunziata aveva deciso di convivere con il fidanzato, Francesco Mazzacane – originario di Torre del Greco, sempre nel Napoletano – in una stanza di un residence a Segrate, in provincia di Milano. Il 24enne usava quella stanza perché c’era una convenzione tra la società per cui lavorava e il residence. Così, dopo qualche tempo, aveva chiesto a Pietro di raggiungerlo.

All’inizio, per via di uno scambio di documenti, la famiglia di Pietro aveva saputo che il 21enne era morto per una fuga di gas e si era recata a Milano per poter disporre della salma. Invece, al loro arrivo hanno scoperto che il ragazzo deceduto era in realtà Francesco, mentre il loro Pietro era tra la vita e la morte. Pietro si era poi risvegliato.

Francesco non ce l’ha fatta

Uno scambio nei documenti di identità avrebbe confuso i soccorritori. Così, Pietro era stato trasferito in ospedale con il nome del fidanzato. Solo dopo la famiglia si era accorta del disguido e ora il ragazzo si è risvegliato.

Purtroppo, però, Francesco non ce l’ha fatta. Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla fuga di gas che ha causato l’incidente. Le indagini sono tutt’ora in corso.