L’arte in viaggio con Fs

L’Ultima Cena di Giorgio Vasari, custodita nell’abbazia di Santa Croce a Bosco Marengo, l’Annunciazione di Tiziano della basilica di San Domenico Maggiore a Napoli, il Seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio, che arricchisce il santuario di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa, il Polittico di Giotto della basilica fiorentina di Santa Croce. Sono quattro delle dodici opere protagoniste del progetto “In viaggio con l’arte” del Gruppo FS Italiane, in partnership con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, iniziativa che promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso e culturale del nostro Paese.

Il viaggio diventa arricchimento culturale

Con il Gruppo FS Italiane, il viaggio alla scoperta dei più grandi tesori italiani comincia in stazione e continua all’interno delle carrozze. Ferrovie e il FEC hanno infatti realizzato il Calendario 2022 che mette al centro di ogni mese dell’anno un capolavoro pittorico scelto in abbinamento al mese liturgico, e la basilica, chiesa o santuario che lo custodisce, fotografata alla luce del vespro, nella città d’appartenenza, da Nord a Sud Italia: le immagini scelte creeranno un inedito percorso espositivo con le immagini ospitate nelle sale dell’Alta Velocità delle principali stazioni italiane e sulle carrozze Trenitalia.

I dodici capolavori protagonisti del progetto

Protagonisti della diciottesima edizione del calendario, che è stato presentato il 15 dicembre, sono come detto dodici tra i più famosi tesori pittorici di arte e di fede della nostra storia, abbinati ai luoghi che li custodiscono, lungo tutta la penisola italiana. Quattro delle altre opere protagoniste del progetto sono “romane”: la Vergine con Bambino e Sant’Anna del Baciccio (chiesa di San Francesco a Ripa Grande), l’Assunzione della Vergine di Annibale Carracci (Santa Maria del Popolo), La Pietà di Marco Pino da Siena (Santa Maria in Ara Coeli) e Dai Quattro Continenti: America ed Europa, affreschi di Andrea Pozzo nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, che ha tra l’altro ospitato la presentazione del calendario. Ci sono poi la Madonna con Bambino di Massimo Stanzione, della chiesa napoletana di Sant’Agostino degli Scalzi, che si trova a un chilometro dal Monastero di Santa Chiara e dal suo chiostro maiolicato. Completano il calendario La Vendemmiatrice e La Pia Rut di Antonio Grano (Santa Teresa alla Kalsa, Palermo) e il Polittico di Paolo Veneziano di San Giacomo Maggiore, Bologna.

Dove sarà possibile ammirare le immagini del calendario

Sarà possibile ammirare le immagini dei dipinti nelle FRECCIALounge delle stazioni di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale, così come nei FRECCIAClub di Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Verona Porta Nuova, Roma Tiburtina, Bari Centrale, Reggio Emilia e Napoli Afragola. «In viaggio con l’arte è un percorso alla scoperta dei più grandi tesori italiani attraverso il quale l’arte sale in treno e si ferma in stazione per trasformare il viaggio e l’attesa di una partenza in un momento di arricchimento culturale», ha detto il Chief Communication Officer del Gruppo FS Luca Torchia, alla presentazione del calendario 2022 del Fec. «Il treno diventa così portatore di cultura, mezzo sostenibile che, garantendo la mobilità delle persone e, con loro, la libera circolazione di idee, promuove e sostiene lo sviluppo culturale del Paese e ne tutela e valorizza l’inestimabile patrimonio».