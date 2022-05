FS, in viaggio verso autoproduzione energetica e transizione ecologica

Quattro macro poli: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano, con investimenti per oltre 190 miliardi di euro. Con il nuovo Piano Industriale 2022/2031, presentato dall’ad Ferraris e dalla presidente Nicoletta Giadrossi, parte la riorganizzazione strategica del Gruppo Ferrovie dello Stato, che punta molto su autoproduzione energetica e transizione ecologica.

FS, gli obiettivi del Piano Industriale

Nel Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo FS Italiane, particolare attenzione è dedicata alla transizione ecologica, con attività di efficientamento e riduzione dei consumi, unite a una serie di iniziative finalizzate all’autoproduzione di energia, per garantire la copertura almeno del 40 per cento del fabbisogno del Gruppo: le attività di FS richiedono un elevato consumo di energia annuo, pari a circa il 2 per cento della domanda nazionale. Per questa ragione, Ferrovie dello Stato, punta a valorizzare o a riconvertire parte dei propri asset installando impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Contribuendo, anche in questo campo, alla transizione ecologica. Un’attività questa da svolgere in ottica di prosumer (ossia consumatore e produttore al tempo stesso), per incrementare l’efficienza interna e contribuire al perseguimento nazionale degli obiettivi della transizione ecologica, anche con un piano che permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di circa 7,5 milioni di tonnellate all’anno, tramite iniziative di business e shift modale verso il ferro: nel trasporto passeggeri, il passaggio permetterà una riduzione di circa 2,8 milioni di tonnellate all’anno, mentre in quello merci la diminuzione sarà di circa 2,9 milioni di tonnellate.

FS, le dichiarazioni della presidente Giadrossi e dell’ad Ferraris

«Vogliamo rendere molto più integrato il sistema delle infrastrutture, della logistica, degli spazi urbani e della mobilità, per rendere questo sistema integrato veramente al servizio del Paese», dichiara Nicoletta Giadrossi, presidente del Gruppo FS Italiane. «Il nostro piano sottende alla sostenibilità come parte della strategia su tre pilastri fondamentali: ambiente, sociale e governance». Così l’amministratore delegato, Luigi Ferraris: «Lavoriamo per rendere le nostre infrastrutture sempre più moderne, interconnesse e resilienti e i servizi di mobilità calibrati sulle diverse esigenze dei nostri clienti. Intendiamo promuovere un trasporto collettivo multimodale e più sostenibile anche in ambito urbano, raddoppiare la quota di trasporto merci su ferrovia e contribuire alla transizione ecologica, non solo rendendo più attrattivo l’uso del treno, il mezzo più ecologico per eccellenza, ma anche autoproducendo da fonti rinnovabili».