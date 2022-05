Frutta fresca, in Europa quasi un terzo è contaminato dai pesticidi

Nuovo allarme per il settore ortofrutticolo. In Europa, la frutta fresca registra un sensibile aumento della contaminazione con pesticidi pericolosi. Mele, ma anche more, fragole e ciliegie. Praticamente un terzo dei frutti che oggi stanno sulle nostre tavole sono contaminati. Ad affermarlo è il Pesticide Action Network Europe, rete che unisce 600 organizzazioni non governative nel mondo che si impegnano per ridurre l’uso dei fertilizzanti nell’agricoltura. La rabbia degli esperti: «A che serve mangiare sano se frutta e verdura vengono spruzzate con le tossine?». Malissimo l’Italia, che occupa le posizioni peggiori.

Since 2011, the EU aimed at gradually substituting toxic #pesticides, the @EU_Commission declared a 12% use ⬇️ of the more hazardous pesticides in 2019. Our report shows a 53% ⬆️ in the most hazardous pesticide residues found on European grown 🍎🍐🍒🥝 pic.twitter.com/KIkkpqAtgN — PAN Europe (@EuropePAN) May 24, 2022

La frutta fresca che presenta maggiore contaminazione

L’analisi ha preso in considerazione 100 mila campioni di più varietà dal 2011 al 2019. In questi nove anni ha notato un aumento delle tracce di pesticidi tossici pari al 53 per cento. I dati sono preoccupanti, dato che quasi un terzo dei frutti totali presenta alti livelli di contaminazione. I principali pesticidi rinvenuti nei campioni di frutta e verdure prodotte nell’Ue sono fluxioxonil, ciprodinil, tebuconazolo e difenoconazolo. In cima alla lista le more (51 per cento), cui seguono le pesche (45 per cento) e le fragole (38 per cento). La top five vede poi le ciliegie (35 per cento) e le albicocche (35 per cento). Non mancano le verdure, dove le più contaminate sono sedano (circa la metà dei campioni), sedano rapa (45 per cento) e cavolo riccio (31 per cento).

A livello capillare, preoccupa la situazione delle pere di Belgio e Portogallo, dove rispettivamente l’87 e l’85 per cento dei frutti è contaminato. Stesso discorso per le ciliegie spagnole (74 per cento) e il sedano italiano, dove solo un esemplare su sei è ‘pulito’. Per quanto riguarda il nostro Paese, siamo al quarto posto generale nella classifica dei Paesi che producono più frutta contaminata da pesticidi tossici (21 per cento), alle spalle solo di Belgio, Irlanda e Francia. Andiamo infatti male per kiwi, ciliegie, mele, pere e pesche. «Il consumatore si trova in una posizione terribile», ha detto al Guardian Salomé Royal, portavoce di Pan Europe. «Gli si chiede di mangiare frutta fresca per una dieta salutare, quando gran parte di essa presenta tracce tossiche per la salute».

La risposta dell’Ue e i progetti futuri per contrastare i pesticidi

I dati dunque sono allarmanti, eppure l’Ue risponde in controtendenza. Come riporta il Guardian, infatti, la Commissione europea sostiene una diminuzione dell’uso dei pesticidi pari al 12 per cento nel 2019 rispetto al periodo 2015-17. In programma anche un ulteriore taglio del 50 per cento entro la fine del decennio. «Per molti anni abbiamo dimostrato che il 98 per cento dei campioni in Europa è conforme alla legislazione», ha detto Stefan Van De Keersmaecker, portavoce della Commissione europea. Al contrario, però, lo studio di Pan Europe ha sottolineato drastici rialzi nei tassi di contaminazione.

«Ci è chiaro che i governi non hanno alcuna intenzione di vietare i pesticidi», ha proseguito Royal. «Hanno paura della lobby agricola, che dipende da potenti prodotti chimici». Per questo motivo, Pan Europe lancerà nei prossimi mesi una campagna in 10 Paesi dell’Ue dal nome Toxic Twelve. L’obiettivo è bandire immediatamente dodici agenti tossici tra i più pericolosi sul mercato e spingere la Commissione europea a garantire linee guida per favorire alternative non chimiche entro fine anno.