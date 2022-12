Frozen II – Il segreto di Arendelle stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità

Continua la magia Disney sui canali Rai. Dopo La Bella e La Bestia e Aladdin, stasera 29 dicembre alle 21.25 su Rai2 arriva in prima visione Frozen II – Il segreto di Arendelle. Campione di incassi del 2019, ottenendo il miglior risultato di sempre per un progetto di animazione, riporta al centro della storia le principesse Anna ed Elsa e il pupazzo di neve Olaf. Quando una nuova minaccia per il regno si presenta all’orizzonte, le due sorelle dovranno fare affidamento sui loro poteri per riportare pace e tranquillità. In originale Kristen Bell e Idina Menzel doppiano rispettivamente Anna ed Elsa, che in italiano hanno la voce di Serena Rossi e Serena Autieri. Enrico Brignano è invece ancora una volta il pupazzo di neve Olaf. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Frozen II – Il segreto di Arendelle, trama e cast del film stasera 29 dicembre 2022 su Rai2

La trama del film si svolge tre anni dopo la conclusione degli eventi di Frozen – Il regno di ghiaccio. Elsa (Serena Rossi) è sul trono del palazzo reale di Arendelle, con al suo fianco la sorella Anna (Serena Autieri). Ad aiutarla nel suo difficile compito anche il pupazzo di neve Olaf (Enrico Brignano), il cavaliere Kristoff (Paolo de Santis) e la sua renna Sven. Tutto sembra procedere in pace e serenità, ma un nuovo evento è destinato a scuotere la quotidianità. Mentre i protagonisti sono intenti a giocare assieme, un canto dai toni misteriosi distrae Elsa. Sembra provenire dalla Foresta Incantata, ma nessuno a parte lei è in grado di sentirlo. Per questo decide di andare a riposare, accompagnata dalla sorella che prova a tranquillizzarla con la ninna nanna che la loro madre cantava loro quando erano bambine.

La voce proveniente dagli alberi però non smette di tormentare Elsa che, di rimando, vede sorgere in lei poteri di cui non era a conoscenza. Si tratta di alcuni spiriti incantanti con cui suo padre, re Agnarr (Stefano Benassi) si era confrontato molto tempo prima. Quando gli elementi di aria, acqua, fuoco e terra piombano su Arendelle, Elsa e i suoi amici dovranno dirigersi a nord verso un regno dove l’autunno prende il posto del gelido inverno. Qui le due sorelle torneranno indietro nel tempo per scoprire la vera causa della morte dei loro genitori e l’origine degli straordinari poteri di Elsa.

Frozen II – Il segreto di Arendelle, 5 curiosità sul film stasera 29 dicembre 2022 su Rai2

Frozen II – Il segreto di Arendelle, due stelle sulla Walk of Fame

Già con il primo capitolo, la saga di Frozen ha conquistato bambini e adulti in tutto il mondo. L’enorme successo del film Disney, 58esimo classico della serie, ha portato a ben due stelle sulla Hollywood Walk of Fame. Nel novembre 2019 entrambe le doppiatrici delle protagoniste, Kristen Bell e Idina Menzel hanno ottenuto il riconoscimento sul celebre marciapiede di Los Angeles.

Frozen II – Il segreto di Arendelle, l’ispirazione nel Nord Europa

Per realizzare i paesaggi di Arendelle, il regno di ghiaccio della regina Elsa, la troupe della Disney si è recata per settimane nel Nord Europa. I film maker hanno effettuato escursioni fra Norvegia, Finlandia e Islanda al fine di catturare le migliori immagini e conferire più credibilità all’ambientazione animata. La stessa cultura del popolo immaginario di Northuldra si ispira alla comunità Sami, originario della Scandinavia.

Frozen II – Il segreto di Arendelle, l’improvvisazione dei doppiatori

In originale, il personaggio di Olaf ha la voce di Josh Gad, già noto ai fan Disney. Ha infatti interpretato Le Tont, aiutante di Gaston, nel musical La Bella e la Bestia del 2017. Durante la promozione di Frozen II, la star ha dichiarato di aver improvvisato diverse battute del pupazzo di neve nelle sessioni di doppiaggio. La produzione le ha trovate talmente divertenti da decidere di lasciarle nella versione definitiva, scartando anche alcune parti di copione.

Frozen II – Il segreto di Arendelle, Giuliano Sangiorgi per la soundtrack

La colonna sonora del film, così come per il primo capitolo, vanta la firma dei coniugi Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez per i testi e Christophe Beck per le musiche. In italiano invece la traduzione è opera di Lorena Brancucci. Oltre alle doppiatrici Serena Rossi e Serena Autieri, il brano Nell’ignoto vanta la voce di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Incredibile il successo della colonna sonora del primo film, tanto che il brano Let It Go conta oggi 3 miliardi di visualizzazioni su Youtube.

Frozen II – Il segreto di Arendelle, il maggiore incasso di sempre per l’animazione

Il classico Disney è stato un vero successo al botteghino internazionale. Con gli oltre 1.4 miliardi di dollari a livello globale, è oggi il maggior incasso per un film di animazione della storia nonché 12esimo in generale. Battuto, seppur di poco, il già eccezionale risultato del primo capitolo, che si fermò ad “appena” 1.2 miliardi durante la programmazione. Nonostante tutto, non ottenne nemmeno la nomination agli Oscar per la categoria di riferimento. Quell’anno la statuetta andò a Toy Story 4.