Frosinone, la scuola chiude: un genitore scrive a Papa Francesco

Per non far chiudere la scuola paritaria Santa Maria De Mattias di Frosinone è stato messo in mezzo perfino Papa Francesco. Il 12 gennaio scorso, la direzione dell’istituto ha comunicato ai genitori la chiusura per sopraggiunte difficoltà economiche. Da lì è nata la protesta delle famiglie dei 135 bambini iscritti a quella che è una scuola storica, gestita dalla Congregazione delle Suore Adoratrici Prezioso di Cristo. La manifestazione è arrivata fino al Vaticano, perché uno dei padri dei bambini, l’avvocato Filippo Misserville, ha deciso di redigere e inviare una lettera a Papa Francesco, in cui ripercorre la storia e chiede il suo aiuto.

La lettera: «A Dio tutto è possibile»

Nella lettera, pubblicata da Il Messaggero, Misserville scrive: «Non possiamo che prendere atto di una decisione avviata come un fulmine a ciel sereno, ben consapevoli che stiamo vivendo tempi difficili, però non possiamo nascondere l’amarezza della sensazione che la struttura scolastica potrebbe essere destinata a scopi non più educativi. I nostri bambini sono fortunati perché anche se le loro classi verranno disperse e perderanno il punto di riferimento rappresentato dalle loro maestre, in ogni caso avranno sempre garantito il diritto all’istruzione. Lei, da membro di quella Compagnia di Gesù che tanto ha dato all’educazione, alla scienza e alla cultura, potrà comprendere più di ogni altro la delusione nostra e degli insegnanti di una scuola che per tanti anni è stato riferimento di un territorio così intimamente legato alla Chiesa e alla sua Storia. Le scrivo questa lettera nel giorno dell’onomastico di mia figlia Bianca, che ha appena 6 anni, e dell’anniversario della morte di mio padre Romano; Bianca è nata il 9 agosto, proprio nel giorno in cui si ricorda San Romano. A Dio tutto è possibile».

Misserville: «Si ricordi nelle Sue preghiere dei nostri bambini»

La lettera di Misserville continua: «Mi rivolgo alla Sua attenzione anche in memoria di mio zio Padre Guglielmo Misserville S. J., il quale fu prefetto dei Gesuiti di Mondragone: lo dico per significarLe che nella mia mente è sempre vivo l’ammonimento di Sant’Ignazio per cui Fa’ come se tutto dipendesse da te sapendo che, in realtà, tutto dipende da Dio. Rivolgendomi a Lei, Santo Padre, e confidando in un Suo interessamento alla nostra vicenda piccola per il mondo ma molto grande per noi, ho provato a fare quel poco che dipende da me. La prego di ricordarsi nelle Sue preghiere dei nostri bambini, che in tutto questo non hanno colpa; le prometto che nella mia piccola dimensione, farò altrettanto per loro e anche per Lei».

La protesta dei genitori domenica 15 gennaio

I genitori e i bambini hanno protestato davanti ai cancelli con una manifestazione al grido di «giù le mani dalla scuola». Con loro anche l’assessora comunale Alessandra Sardellitti e il vice presidente della Provincia Luigi Vacana, nonostante la scuola sia privata e non dipenda direttamente dalle istituzioni. La vicenda potrebbe risolversi nelle prossime ore, in cui sono state convocate diverse riunioni straordinarie.