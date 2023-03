Frontale tra auto e ambulanza a Castel San Giorgio: morto un 28enne

Tragico impatto frontale tra un’auto e un’ambulanza a Castel San Giorgio, a Salerno: c’è una vittima un 28enne, morto nell’incidente.

La dinamica dell’incidente frontale a Castel San Giorgio

Nella provincia di Salerno è stata emanata la notizia di un altro tragico incidente stradale: un’auto ha tamponato frontalmente un’ambulanza ed ha causato un morto, un ragazzo di 28 anni. Sul luogo è stato segnalato il secondo incidente in pochi giorni sulla stessa strada. Stando a quanto raccontato da fonti locali come La Città di Salerno, il drammatico incidente ha avuto origine all’uscita dell’autostrada A30 a Castel San Giorgio. Intorno alle 6 del mattino una Fiat Panda e un’ambulanza si sono scontrate frontalmente. Le dinamiche sono ancora da verificare, l’unica notizia confermata è che l’incidente ha causato una vittima: si tratta di un 28enne di Nocera Superiore, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Sul luogo del sinistro sono state operative pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Sulla strada non vengono segnalati problemi alla circolazione: il tratto sarebbe già riaperto e non sono consigliati percorsi alternativi.

Un altro incidente pochi giorni prima sul territorio

La notizia dello schianto tra un’auto e un’ambulanza a Castel San Giorgio, è avvenuto in seguito ad un altro tragico incidente accaduto ieri venerdì 24 marzo 2023, nello stesso territorio. A Olevano sul Tusciano, verso le 6:15, una Volkswagen Golf, una Toyota Yaris e una Kia Sportage si sono scontrate tra di loro, creando un incidente terribile. A causa dello scontro c’è stata una vittima, una donna di 35enne, che era alla guida della Toyota. La vittima, di nome Mariarosaria Conte, avrebbe tentato di sorpassare per poi essere tamponata dalla Kia. La donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e ha perso la vita sul colpo. Gli altri due piloti sono stati soccorsi con l’elisoccorso.