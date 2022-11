Fringe benefit, il tetto sale ancora: verso innalzamento da 600 a 3 mila euro

Fringe benefit: arriva l’innalzamento per le imprese che scelgono di concedere ai dipendenti un bonus importante per pagare le bollette. Infatti, nel Decreto Aiuti Ter questa opzione già c’era, ma le imprese non potevano dare più di 600 euro. Ora la soglia si alza a 3 mila euro, con il nuovo Decreto Aiuti Quater del Governo Meloni.

Fringe benefit: innalzamento e come richiederlo

In realtà, non c’è una modalità di richiesta. Semplicemente i datori di lavoro possono dare ai propri dipendenti questo bonus indicandolo in busta paga come benefit. Poi sarà sempre compito del datore di lavoro indicare la spesa nelle sedi indicate dalla norma. Il periodo d’imposta necessario per indicare di aver dato l’incentivo è il 2022. Infatti, secondo la norma, questo denaro non rientrerà nel reddito imponibile. Di conseguenza, non sarà conteggiato al fine del pagamento delle tasse.

L’innalzamento della soglia rientra tra i diversi incentivi ai quali il Governo sta pensando in questo nuovo decreto di sostegno. Infatti, questo benefit per i dipendenti si aggiunge al bonus benzina da 200 euro. Le bollette che sono valide nell’incentivo possono essere intestate anche a un altro componente del nucleo familiare, a patto che viva con il dipendente.

Innalzamento nel DL Aiuti Quater

L’innalzamento ha permesso anche di aggiungere altre voci di spesa. Infatti, il benefit sarà valido anche per pagare il riscaldamento e l’acqua, voci di spesa di solito indicate come spese di condominio. Non si potrà usare per tutte le spese condominiali, ma solo per le utenze. Per chi è in affitto, se le utenze le paga il proprietario dell’immobile, allora il benefit sarà comunque valido, ma sempre in riferimento a bollette e consumi.

I rimborsi si potranno richiedere anche per le fatture pagate a gennaio 2023 che si riferiscono, però, all’anno di imposta 2022. In ogni caso, il rimborso arriva sempre al dipendente e non a terzi. Ci si deve solo ricordare di conservare le ricevute delle bollette pagate.