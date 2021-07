Benedetta friendzone

Tempi duri per chi sostiene che tra due amici non possa nascere un amore. Una recente ricerca dell’Università di Victoria, in Canada, ha dimostrato proprio il contrario e cioè che prima di arrivare al fidanzamento, numerose coppie si sono frequentate anche per anni senza che il sesso, come Harry spiegava a Sally nel loro primo incontro (nel film When Harry met Sally), si mettesse in mezzo.

Se l’amicizia è la scintilla dell’amore

Il team guidato da Danu Anthony Stinson, docente di Psicologia dell’ateneo canadese, ha chiesto a 1900 persone, tra studenti universitari e professionisti (di cui, 677 sposati o conviventi), se avessero conosciuto l’attuale partner come amico prima che come fidanzato. La maggioranza dei partecipanti (circa il 68 per cento) ha risposto affermativamente, spiegando come la storia fosse iniziata senza alcun coinvolgimento romantico, per poi trasformarsi in un rapporto platonico e, infine, in un innamoramento vero e proprio. Una situazione che, a giudicare dai dati raccolti nello studio, risulta molto frequente soprattutto tra i ventenni e i membri delle comunità LGBTQ+, con un 85 per cento di coppie nate da uno scambio di confidenze e da un’affinità inizialmente disinteressata.

Non tutte le friendzone vengono per nuocere

Nello studio, i ricercatori hanno indagato anche sul tempo necessario per l”upgrading’, cioè il passaggio da amicizia a innamoramento. Per la maggioranza degli studenti intervistati, l’amicizia è durata un paio d’anni. Un periodo utilizzato per approfondire la conoscenza reciproca. «La gente, spesso, si lamenta della friendzone, pensando che uomini e donne possano relazionarsi tra loro unicamente in termini romantici o fisici», ha spiegato Stinson al Guardian. «In realtà, sono molte di più le persone che stringono amicizie senza farsi condizionare dal genere. Capita che alcune diventino altro ma capita altrettanto che rimangano quello che sono sempre state».

La sottile linea tra amicizia e amore

Ma come e quando ci si accorge che un’amicizia sta diventando qualcosa in più? E come è possibile mantenere ben definita la distinzione tra amici e amanti? A queste domande Stinson e colleghi non hanno ancora trovato risposte supportate dall’evidenza scientifica. Quel che si può dire è che, probabilmente, non esiste una regola. Ipotesi che pare trovare una conferma nei racconti di quanti hanno preso parte al progetto, tutti molti diversi tra loro. C’è chi ha collocato nella dimensione dell’amicizia comportamenti che, per altri, erano già amore: dallo stringersi le mani al presentarsi alle famiglie, dal viaggiare insieme allo scambiarsi coccole. «La linea tra amicizia e amore, spesso, è parecchio ambigua», ha aggiunto Stinson. «Questo dimostra che non si può definire dall’esterno e in maniera incontrovertibile cosa sia l’una e cosa sia l’altro. Sono rapporti che prendono forma in corso d’opera e in maniera autonoma».