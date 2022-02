Frieden – Il prezzo della pace, stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata finale

Secondo e ultimo appuntamento con il Dopoguerra svizzero. Stasera 18 febbraio, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda il finale di Frieden – Il prezzo della pace, miniserie ambientata in Svizzera che racconta le difficoltà della gente comune al termine della Seconda guerra mondiale. Nel cast Annina Walt e Max Hubacher nel ruolo dei due protagonisti Klara e Johann. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme agli episodi precedenti.

Frieden – Il prezzo della pace, trama e cast della puntata finale stasera 18 febbraio 2022 su Rai3

L’ultimo appuntamento di Frieden – Il prezzo della pace riporta l’attenzione su Klara Frey (Annina Walt), figlia di artigiani che vive in un piccolo paese della Svizzera. Qui aiuta la famiglia e diversi bambini che hanno vissuto gli orrori della guerra e soprattutto dei campi di concentramento. Nella vita personale si divide fra il marito Johann Leutenegger (Max Hubacher), che ha da poco preso in mano le redini della sua famiglia, e il cognato Schwager Egon Leutenegger (Dimitri Stapfer), impegnato nel dare ai nazisti la giusta punizione per il loro crimini.

Nella puntata di oggi quest’ultimo informa le autorità delle sue ultime scoperte, senza però fare menzione di alcuni soggetti importanti. Nel frattempo, alcuni rappresentati di istituzioni ebraiche si recano alla casa di accoglienza dove lavora Klara per parlare con i ragazzi. Grazie all’aiuto dell’amica Elsie (Therese Affolter), la giovane protagonista scopre che essi hanno intenzione di chiudere il centro. Quando uno di loro scompare, Klara e il marito Johann si imbarcano in una difficile missione che li metterà in difficoltà e cambierà totalmente le loro vite. Nel cast anche Urs Bosshardt e Stefan Kurt.

Frieden – Il prezzo della pace, curiosità e luoghi della serie ambientata in Svizzera

La sceneggiatura è opera dell’elvetica Petra Volpe, già nota soprattutto in patria per aver diretto Contro l’ordine divino, che racconta la lotta per il suffragio femminile nel Paese durante gli anni Settanta. La donna ha anche dichiarato in un’intervista ad Srg Ssr di essersi ispirata a fatti realmente accaduti. Sebbene la famiglia Frey sia frutto di fantasia, ambientazioni e clima sociale corrispondono a ciò che avveniva in Svizzera nel dopoguerra. Le riprese hanno avuto luogo nel piccolo villaggio di Ennenda, paese nel Canton Glarona, situato nel nord-est della nazione. Il set di Frieden ha però fatto tappa nelle città maggiori del Paese, muovendosi da Zurigo a Lucerna fino alla capitale Berna.