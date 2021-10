Fridays For Future Milano: migliaia di studenti in piazza con Greta

Migliaia di giovani e giovanissimi sono scesi stamane in piazza a Milano alle spalle delle attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate per manifestare in favore dell’ambiente e contro il cambiamento climatico.

Fridays For Future Milano: studenti in piazza per l’ambiente

Il corteo milanese di Fridays For Future Italia ha avuto un successo sopra ogni aspettativa nonostante, come di consueto, la forbice tra i numeri forniti dalla Questura e dagli organizzatori sia quanto mai ampia. I manifestanti secondo gli organizzatori erano in 50.000, mentre le forze dell’ordine parlano di 7.000 persone in piazza.

Come da tradizione meneghina il corteo si è riunito in Largo Cairoli per snodarsi attraverso le vie del centro. In prima linea c’erano l’attivista svedese Greta Thunberg insieme con Vanessa Nakate e una delegazione di attivisti da diverse parti del mondo.

Il percorso

Il corteo è passato in piazza Affari dove questa notte una cinquantina di attivisti per il clima ha passato la notte nelle tende. Poi si è diretto in piazzale Damiano Chiesa, poco distante dal Mico dove è in corso la seconda giornata della PreCop, dove è stato allestito un palco.

Per tutta la mattina un lungo serpentone rumoroso e colorato ha attraversato Milano.

Secondo gli osservatori quella di stamane è stata la più imponente manifestazione per il clima che si sia vista in città. Composta per la stragrande maggioranza da giovani e giovanissimi, soprattutto studenti delle superiori, la manifestazione ha attraversato il centro cittadino e alle 11.40 è giunta in zona Pagano.

Chi c’era al corteo

Tra i partecipanti, oltre agli studenti e alle attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate, braccate da tantissimi fotografi e troupe televisive, c’erano anche tanti milanesi. Nonni con i nipotini, maestre e insegnanti con i loro alunni e mamme e papà con bimbi al seguito.

Il corteo, tra slogan e canzoni cantate in coro, si è svolto in maniera del tutto pacifica, raccogliendo anche la solidarietà dei passanti e dei cittadini alle finestre. Centinaia i cartelli portati dai ragazzi: oltre a quelli con le parole d`ordine che si ripetono identiche nelle piazze di tutto il mondo, ce ne erano moltissimi molto ironici e spiritosi. Tra questi: «Sopra 40 gradi solo alcolici», «Be the solution not the pollution», «Make love non CO2», e «Se si scioglie il ghiaccio come lo facciamo il mojto?».