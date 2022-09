Fridays for future, i giovani tornano in piazza a difesa dell’ambiente

Tornano in piazza i giovani del Fridays for Future, le giornate di protesta per la difesa dell’ambiente. La discesa di venerdì 23 settembre in oltre 70 città italiane, tuttavia, vuole essere un messaggio alla politica e agli elettori che tra due giorni si recheranno alle urne. «Date priorità al clima, date priorità alle persone».

Tornano i giovani del Fridays for Future

In oltre 70 città italiane studenti, lavoratori, associazioni e cittadini scenderanno in piazza per manifestare la propria preoccupazione per l’emergenza climatica. L’appuntamento italiano segue lo sciopero globale del Global Strike che si terrà nelle più grandi metropoli internazionali. Ovunque si chiede la decarbonizzazione e un taglio netto delle emissioni.

In Italia gli otto portavoce di Fridays For Future in un comunicato hanno ribadito l’importanza della manifestazione ricordando che «molte persone tra di noi non potranno neppure votare, ma vogliamo che il discorso sulla crisi climatica sia centrale, cosa che al momento non è neanche lontanamente. E spingiamo ogni candidat* a considerare e proporre i punti proposti nella nostra Agenda Climatica, che sono solo alcune delle azioni necessarie ora per proteggere il clima».

Nel documento diffuso dal movimento si chiede un incremento del trasporto pubblico, l’abbandono delle fonti fossili attraverso l’ampliamento delle rinnovabili. Ma anche maggiori diritti sociali e una presa di posizione contro gli extra profitti delle multinazionali del petrolio. Nonostante si sia parlato poco di clima durante la campagna elettorale, alcuni partiti e sindacati hanno espresso solidarietà ai giovani dei Fridays for Future, decidendo di manifestare insieme a loro. Fra questi, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e Unione Popolare, ma anche Cgil e associazioni varie.

Le richieste dei ragazzi del movimento

Secondo uno degli attivisti di Torino, Giorgio Brizio, intervistato da Green&Blue «questo sciopero è importante e servirà anche per far riflettere le persone in vista delle elezioni. Nelle piazze e nei cortei manifesteremo con lo scopo di parlare anche di temi che troppo spesso vengono ignorati, come ad esempio la questione siccità. Proprio di recente a Torino abbiamo appeso uno striscione lungo il Po per rimarcare l’inazione legata alla crisi idrica. Ma parleremo anche della nostra Agenda climatica, del caro bollette, dell’emergenza energetica e di temi sociali, dalle disuguaglianze sino ad argomenti a noi cari come stage e alternanza scuola-lavoro».

Si tratta di tematiche già abbondantemente portate all’attenzione dei cittadini e della politica, ma per Alice Quattrocchi, di FFF Catania «i responsabili politici sono ancora fermi. Oggi abbiamo davanti nuove elezioni, ma la crisi climatica è ancora assente dal dibattito. Più noi parliamo di clima, più i principali partiti sembrano fare a gara per prenderci in giro con belle parole a favore dell’ambiente, senza nessun piano completo, ma anzi chiedendo nuovi rigassificatori o altre misure che accelerano la catastrofe climatica».

Gli appuntamenti nelle città d’Italia del Fridays for Future

