Fridays for future a Glasgow: migliaia in piazza per il clima

La quinta giornata della Cop26 di Glasgow è stata caratterizzata da una grande manifestazione dei Fridays for future. Al Kelsingrove Park si sono radunate decine di migliaia di persone, prevalentemente giovani, che scioperano per il clima come ogni venerdì, stavolta con in testa Greta Thunberg e Vanessa Nakate. Il corteo ha marciato fino a George Street. In contemporanea Youngo, il comitato giovanili dell’Unfccc, la Convenzione della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, presenterà la sua Dichiarazione per il clima e si confronterà con i leader politici presenti. Un venerdì di protesta ancor più sentito degli altri, proprio in virtù di queste cinque giornate in cui si sta decidendo il futuro del pianeta. Tanti i paesi rappresentati dai giovani presenti al corteo, che si alternano sul palco per raccontare le proprie storie.

Fridays for future a Glasgow: sul palco i Paesi meno sviluppati

In testa al gruppo ci sono le popolazioni indigene dell’Amazzonia, con indosso i copricapo tipici formati da penne colorate. Subito dietro, ragazzi provenienti da ogni parte del pianeta: Argentina, Colombia, Pakistan, Brasile, Uganda, Giamaica, Papua. Le loro storie parlano di disastri naturali, di problemi climatici, ambienti distrutti, ma anche di popolazioni impoverite da un’economia sempre più sbilanciata verso i paesi ricchi. Chiedono giustizia, pace e una battaglia comune: quella per salvare la Terra e trovare soluzioni, insieme, per risolvere la crisi climatica. Tra gli slogan più diffusi: «Cosa vogliamo? Giustizia climatica», e quelli che inneggiano al potere del popolo, unico artefice del proprio destino.

Fridays for future a Glasgow: presente anche l’Italia

Presente anche l’Italia con Martina Comparelli, una delle rappresentanti della sezione italiana di Fridays for future. «Siamo arrivati anche noi a Glasgow dall’Italia per dire ai leader che devono trattare l’emergenza climatica come un’emergenza, devono smettere di tergiversare, di usare e nostre parole e poi non prendere decisioni. Basta dare priorità agli interessi delle aziende delle fonti fossili», ha dichiarato all’Ansa.