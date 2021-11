Il quadro della pittrice messicana Frida Kahlo, Diego y Yo, è stato venduto all’asta da Sotheby’s a New York per la cifra record di 34,9 milioni di dollari (circa 30,8 milioni di euro). Come scrive la Bbc, è la somma più alta pagata all’asta per un’opera di un artista latiamericano. Il precedente record era stato toccato nel 2018 dalla vendita di un dipinto dell’ex marito di Frida Kahlo, Diego Rivera, per 9,76 milioni di dollari. Diego y Yo era stato venduto all’asta nel 1990 per 1,4 milioni di dollari.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 'Diego y yo (Diego and I)' was acquired by the Eduardo F. Costantini Collection, a renowned collector with a longstanding commitment to supporting Latin American art and artists, and founder of Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. pic.twitter.com/Us3sZNZZhN — Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2021

La storia d’amore tra Frida Kahlo e Diego Rivera

Diego y Yo è uno degli ultimi autoritratti dell’artista messicana: Frida Kahlo si raffigura in lacrime con il viso dell’ex marito – dipinto con tre occhi – impresso sulla fronte. I due si sposarono nel 1929. Dieci anni dopo Frida Kahlo lo lasciò dopo aver scoperto il suo ennesimo tradimento con la sorella Cristina. Nel 1940 però si risposarono a San Francisco e restarono uniti fino alla morte di lei nel 1954. Frida Kahlo e Diego Rivera erano chiamati l’elefante e la colomba per via del loro aspetto diametralmente opposto: lei esile, minuta e indebolita dalle numerose patologie di cui soffriva, lui un uomo alto e robusto.

Ad acquistare Diego y Yo è stato Eduardo F. Costantini, fondatore del Malba di Buenos Aires

L’opera è stata acquistata da Eduardo F. Costantini, economista e uomo d’affari argentino fondatore e presidente del Museo d’Arte latinoamericana di Buenos Aires, il Malba. Costantini possiede già un altro autoritratto di Frida Kahlo: l’autoritratto con scimmia e pappagallo del 1942 acquistato all’asta nel 1995 per 3,2 milioni di dollari e che oggi è esposto nella mostra permanente del Malba. Nel 1995 Eduardo Costantini ha fondato la Fondazione Eduardo F. Costantini con lo scopo di promuovere attività culturali a Buenos Aires. Nel settembre 2001 ha donato oltre 220 opere d’arte latinoamericana per aprire il Malba. Si tratta di un’istituzione privata senza scopo di lucro che vanta un patrimonio di oltre 600 opere in mostra dei principali artisti moderni e contemporanei dell’America Latina come Frida Kahlo, Diego Rivera, Remedios Varo, Tarsila do Amaral, Wifredo Lam, Xul Solar, Joaquín Torres-García, Emilio Pettorutti, Cándido Portinari e Antonio Berni.