Fregata russa in fiamme: l’Admiral Makarov colpita da un missile ucraino

Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina raggiunge il 72esimo giorno di bombardamenti, Kyiv festeggia per un nuovo, importante colpo alla flotta di Mosca. Secondo lo Stato maggiore, i russi hanno «perso una nave». Si tratta della fregata più moderna dell’ammiraglio Grigorovich, l’Admiral Makarov, che dopo la Moskva è – o meglio era – la nave più importante in possesso del Cremlino. E se dalla Russia non arrivano conferme, dall’Ucraina sono certi: la nave è stata colpita da un missile e ora brucia vicino all’isola dei Serpenti.

La fregata russa Petrel 11356R, l’Admiral Makarov, sta quindi bruciando a pochi metri dalla celebre isola dei Serpenti, al largo della costa di Odessa. Un incendio gigantesco nel bel mezzo del Mar Nero, che coinvolge una delle navi più importanti per l’esercito russo, la migliore e più grande dopo l’affondamento della Moskva. Nessuna conferma dal Cremlino, mentre anche il deputato popolare ucraina Oleksiy Honcharenko su Telegram ha confermato la notizia. L’Ucraina parla di operazioni di soccorso che sarebbero in atto grazie all’utilizzo di un gran numero di aerei e barche provenienti dalla Crimea. Dall’altra parte, il portavoce di Mosca Dmitrij Peskov ha dichiarato di «non avere nessuna informazione in merito all’attacco».

L’Admiral era una delle sole tre grandi navi rimaste alla flotta militare presente nel Mar Nero. La seconda per grandezza e armamenti, è armata con 24 missili terra-aria Buk, a medio raggio, e otto Kalibr. Un mezzo straordinario, in grado di scortare altre navi, ma di attaccare anche obiettivi sulla terra ferma. Dopo l’affondamento della Moskva, è diventata la nave principale della flotta. E proprio nelle scorse ore, la Cnn ha rivelato che nel caso Moskva di metà aprile sarebbe coinvolta anche l’intelligence americana. L’incrociatore russo sembra essere stato colpito da un missile Neptune, ma dalla Russia insistono: l’incendio sarebbe scoppiato autonomamente a causa di un’esplosione nel deposito munizioni.

#Ukraine‘s General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate.

