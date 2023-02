Freedom, stasera su Italia 1 Giacobbo fra Egitto, Piemonte e Liguria

Secondo appuntamento con la nuova stagione di Freedom – Oltre il confine, il programma culturale di Roberto Giacobbo. Stasera 20 febbraio, alle 21.20 su Italia 1, si tornerà in Egitto, con una nuova serie di ricerche sulla tomba di Tutankhamon e sulla fauna locale. La puntata di oggi si concentrerà anche sulle meraviglie d’Italia, spaziando fra Piemonte, Sardegna e Liguria. Si potranno ammirare, fra le altre, la splendida Reggia di Venaria Reale e la miniera di San Giovanni. Senza dimenticare il paesino di Altare, in provincia di Savona, e le sue curiose analogie con un piccolo centro della Francia meridionale. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity, dove è possibile trovare la puntata precedente e il meglio delle scorse stagioni.

Freedom – Oltre il confine, le anticipazioni di stasera 20 febbraio 2023 su Italia 1

La nuova puntata del programma partirà con un nuovo appuntamento dall’Egitto. In compagnia dell’egittologo e amico Zahi Hawass, Roberto Giacobbo tornerà nella Valle dei Re, dove si trova la tomba del faraone Tutankhamon. Potrebbe trattarsi di uno degli ultimi servizi sulla mummia, prima del suo trasferimento in un luogo più sicuro per ragioni di conservazione. Spazio poi a nuovi segreti sui templi di Luxor, Kharnak e sull’area di Saqqara, prima di passare a un reportage sulla fauna locale. Archiviata la ricerca in Egitto, Freedom – Oltre il confine rientrerà in Italia per raccontare le bellezze e i segreti della nostra penisola. Le telecamere del programma si recheranno a Venaria Reale, piccolo comune della città metropolitana di Torino che incarna lo sfarzo monarchico del XVII e XVIII secolo. Giacobbo entrerà anche nelle stanze private – e chiuse al pubblico – dei Savoia.

La puntata di Freedom – Oltre il confine proseguirà poi in Sardegna, nel territorio di Iglesias, per raccontare la miniera di San Giovanni. Situata all’interno della grotta di Santa Barbara e fra le più antiche al mondo, è rimasta sigillata per 500 milioni di anni prima di essere portata alla luce in modo del tutto casuale. Il servizio ne ripercorrerà la storica scoperta, arrivando ai tempi moderni in cui è parte di un pellegrinaggio religioso di 400 chilometri. Infine, la squadra di Freedom si recherà ad Altare, in provincia di Savona, per descrivere le sue incredibili analogie con la francese Rennes-le-Château. Roberto Giacobbo racconterà le relazioni fra Monsignor Giuseppe Bertolotti e la Duchessa di Galliera, la filantropa Maria Brignole Sale De Ferrari.