Anticipazioni Freedom stasera su Italia1: temi e luoghi dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con il mistero. Stasera 16 aprile, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda la puntata conclusiva di Freedom. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Roberto Giacobbo, che guiderà il viaggio attorno al mondo per dare una spiegazione ai misteri più curiosi. Dalle profezie di Nostradamus fino alle domande esistenziali dell’umanità e alle leggende dell’India, ecco i temi della quinta e ultima puntata. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play, dove è possibile trovare in ogni momento tutte le puntate precedenti.

Freedom, temi e luoghi dell’ultima puntata stasera 16 aprile 2022 su Italia 1

Il quinto e ultimo appuntamento con Freedom partirà da una delle domande che hanno accompagnato i telespettatori per l’intero arco stagionale. I sensitivi possono davvero predire il futuro? L’analisi di Roberto Giacobbo partirà dalle celebri teorie di Nostradamus, astrologo francese del Cinquecento che si dice avesse la capacità di predire eventi con secoli di anticipo. C’è traccia di verità nella sua leggenda oppure è tutto frutto di un mito? Qual è il vero potere dei sensitivi e come si approcciano al mondo per vedere oltre la realtà? Roberto Giacobbo, assieme alla troupe di Freedom e al parere di esperti psicologi, cercherà di trovare una risposta agli interrogativi.

La puntata tornerà poi ancora una volta sui fantasmi. Dopo Villa Corliano e la leggenda di Teresa, le telecamere di Freedom si concentreranno su Rosazza, paese piemontese in provincia di Biella, che deve la sua fama proprio agli spettri. L’attenzione poi si sposterà sui fondali marini, che secondo le leggende antiche sono la culla di mostri inimmaginabili. Già in passato Freedom aveva cercato spiegazione al mito delle sirene, le donne-pesce che incantano i naviganti con la loro voce armoniosa. E ancora, esistono gli alieni e si sono mai avvicinati alla Terra? Da anni ci si interroga sugli Ufo, ma alcuni avvistamenti potrebbero affondare le radici nel passato lontano. In India, alcune incisioni riportano strani oggetti volanti che ancora oggi gli esperti non hanno identificato.