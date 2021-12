Freedom stasera su Italia 1: da Las Vegas a Bologna, le anticipazioni della puntata

Roberto Giacobbo si appresta a tornare sulle reti Mediaset. Stasera 19 dicembre, alle 21,20 su Italia 1, riparte una nuova stagione di Freedom – Oltre il confine. Un totale di 13 appuntamenti con reportage da tutto il mondo che vanteranno una grafica completamente rinnovata e una qualità superiore delle riprese. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e servizi di stasera 19 dicembre 2021 su Italia 1

La telepatia di Las Vegas e la Camera del Tempo sotto Roma

La nuova stagione di Freedom – Oltre il confine partirà da oltreoceano. Roberto Giacobbo e il suo team si recheranno a Las Vegas per indagare sulla telepatia. È possibile leggere il pensiero? Possono le menti delle persone avere un collegamento extrasensoriale? In tanti hanno cercato di studiarne le potenzialità, facendo leva su importanti esperimenti scientifici. Fra questi la Princeton University, che ha dedicato anni allo studio del sesto senso, tanto che alcuni sono convinti che l’uomo possa percepire le cose in molteplici modi ignoti alla maggior parte della popolazione. Roberto Giacobbo intervisterà il Mentalista, Gerry Mc Cambrige, che da 30 anni si esibisce nella Città del Peccato in uno show che fa della telepatia il suo punto centrale.

Le telecamere di Freedom – Oltre il confine torneranno poi in Italia per spostarsi alle Cave di Monteverde, sotto il cuore di Roma. A 35 metri di profondità, la Capitale cela un lago sotterraneo con numerosi spazi angusti, alcuni accessibili solo dopo aver strisciato nel fango. Fra le aree più spettacolari, spicca una stanza colma di stalattiti che sembrano essere cresciute più velocemente del normale, circa 10 centimetri in soli 50 anni. Una vera camera del tempo, dove la natura sembra evolversi contro le legge della scienza e che oggi è definitivamente chiusa al pubblico.

Il castello delle fate di Bologna e la Sindrome del Natale

Italia ancora protagonista con il castello di Rocchetta Mattei, in provincia di Bologna. Un luogo all’apparenza sospeso nel tempo tanto da sembrare lontano parenti delle fortezze delle fiabe. Costruito nel 1850 dal Conte Cesare Mattei, vanta una storia che nasconde i segreti più reconditi dell’elettromeopatia. Si tratta di una particolare pratica ideata dallo stesso Mattei che sembrava essere in grado di guarire i malati tramite medicamenti caricati elettricamente. A raccontarlo sono stati gli stessi pazienti del Conte in numerose lettere. Quanto c’è di vero e quanto, invece, è frutto di suggestione? Le telecamere di Freedom, grazie a un permesso speciale, entreranno in sale della rocca chiuse al pubblico.

Con le festività natalizie ormai alle porte, Roberto Giacobbo inizierà un viaggio nei segreti della mente per parlare della cosiddetta Sindrome del Natale, aspetto poco considerato che però riguarda più individui di quanti si possa pensare. Freedom realizzerà dunque un racconto sul senso dei regali e sulle varie personalità di chi si appresta a fare acquisti per le feste, in un’atmosfera in grado di coinvolgere nei modi più impensabili. Infine, spazio a una delle novità della stagione 2021-22. Ogni puntata porrà l’attenzione su uno dei piccoli musei del nostro paese, spesso dimenticati ma custodi di grandi e importanti tesori. Ad aprire le danze sarà il romano Diorama, culla di oggetti provenienti da tutto il mondo. Sugli scudi una stanza che, seguendo le tradizioni cinquecentesche, permette di vedere da vicino oggetti introvabili.