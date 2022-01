Freedom stasera su Italia 1: Egitto e Villa Farnesina, temi e luoghi della puntata

Nuovo appuntamento, stasera 31 gennaio alle 21,20 su Italia 1, con Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo e la sua troupe torneranno a caccia di misteri in vari luoghi del pianeta e proseguiranno il loro viaggio alla scoperta dei segreti della mente umana. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity assieme alle puntate precedenti.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e ospiti di stasera 31 gennaio 2022 su Italia 1

Il settimo appuntamento di Freedom – Oltre il confine proseguirà il suo viaggio in Portogallo sulle orme dei cavalieri Templari. Roberto Giacobbo guiderà la sua troupe e i telespettatori alla scoperta del Palácio da Regaleira, a Sintra, che tra simboli nascosti e suggestivi nasconde alcuni segreti dei Templari e dei Rosacroce. Un luogo unico, che il poeta inglese Byron definì un Giardino dell’Eden. Si proseguirà poi con l’Egitto e un servizio che vedrà la presenza dell’archeologo Zahi Hawass. Assieme a Giacobbo, l’egittologo racconterà alcuni segreti delle mummie e i riti sacri di quel popolo.

Rientrando in Italia, Freedom approderà in Sicilia per ammirare le splendide Gole di Alcantara, una meraviglia che deve la sua origine a 8000 anni di colate laviche. Come ogni luogo straordinario sulla Terra, anche qui hanno trovato terreno fertile diverse leggende, come quella di un misterioso tesoro che si nasconde ancora oggi nel cuore della roccia vulcanica. Ad esso si collega la Basilica di Santa Maria Assunta, a Randazzo, grazie a un tunnel che scende nell’oscurità e nelle profondità della Terra. Roberto Giacobbo si sposterà poi a Roma, dove mostrerà gli affreschi di Raffaello a Villa Farnesina. Grazie alla Loggia di Amore e Psiche partirà un racconto alla scoperta degli amori karmici, dove il sentimento si intreccia con il destino.

Spazio anche a un nuovo capitolo dei misteri della mente. Roberto Giacobbo, assieme a un team di esperti, spiegherà la Sindrome dell’Impostore, associata a bassi livelli di autostima e sensazione di inadeguatezza. Si tratta di una patologia assai comune, molto più di quanto si è abituati a pensare. Infine, tornerà la rubrica “Musei in 10 minuti” con protagonista il MAUTO, museo dell’automobile di Torino.