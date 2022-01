Freedom stasera su Italia 1: Sicilia e Malta, i temi della puntata

Torna l’appuntamento con Roberto Giacobbo fra misteri e meraviglie del mondo. Stasera 10 gennaio, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda un nuovo episodio di Freedom – Oltre il confine. Un viaggio che porterà dalla Sicilia a Malta, passando per i boschi del Lazio e le rovine di Roma antica. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e temi di stasera 10 gennaio 2022 su Italia 1

La Sindrome della Capanna e il culto mariano di Tindari

Il racconto di Freedom – Oltre il confine si aprirà con un’attenzione particolare sulla “Sindrome della Capanna”, che oggi riguarda da vicino sempre più persone. Quali conseguenze ha avuto sulla nostra mentre l’isolamento dovuto alla pandemia? Molti hanno parlato di ansia, paura e sensazioni di disagio anche quando è arrivato il momento di riprendere in mano le redini della propria vita. Roberto Giacobbo e il suo team andranno alla scoperta di studi che in tutto il Novecento avevano già preso in considerazione il fenomeno, analizzandone cause e rimedi.

Si passerà poi in Sicilia, dove i telespettatori di Freedom avranno modo di vedere uno dei luoghi di culto mariano più celebri del Paese, il Santuario di Tindari. Qui riecheggiano storie e leggende che raccontano i miracoli della Madonna Nera, custode di molti segreti. In Europa si contano centinaia di statue di Maria con la carnagione scura e la loro diffusione potrebbe essere opera dei Templari. L’ultimo restauro della statua di Tindari ha infatti rivelato la chiave per poter chiarire un mistero che da secoli ne avvolge il culto.

Le stanze segrete di Malta e la Nave del Sollievo nel Lazio

Roberto Giacobbo e la troupe di Freedom – Oltre il confine si sposteranno poi a Malta, nei sotterranei de La Valletta. Si potrà vedere una vera e propria città sotto la città, con i suoi cunicoli, le cisterne e le abitazioni di fortuna dove i cittadini si nascosero per fuggire ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Non finisce qui, perché negli anni sono venute alla luce stanze segrete, teatro di importanti avvenimenti storici tra cui il celebre sbarco degli Alleati nel luglio 1943.

Si volerà poi nel Lazio per ammirare l’unica imbarcazione cinese al di fuori dei confini nazionali. Si trova in un bosco e, con i suoi 36 metri di lunghezza, rappresenta la sola replica esatta della Nave del Sollievo e della Purezza. L’originale si trova a Pechino, esposta nel Giardino imperiale del Palazzo d’Estate. Il Lazio sarà protagonista anche con l’antica Roma, il cui reticolato stradale prenderà nuovamente vita per mostrare quanto la vita nell’Impero fosse simile alla nostra. In chiusura, per la rubrica “Museo in 10 minuti”, spazio alla Repubblica di San Marino con il suo Museo delle Curiosità. Dai mezzi di trasporto ai giochi inusuali, passando per bizzarri strumenti bellici e di difesa personale, tra cui un guanto ottocentesco con artigli incorporati.