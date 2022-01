Freedom stasera su Italia 1: Giacobbo fra Templari e Minosse

Roberto Giacobbo torna con un viaggio all’insegna dell’avventura per svelare i grandi misteri del passato. Stasera 24 gennaio, alle 21,20 su Italia 1, nuovo appuntamento con Freedom – Oltre il confine. La puntata di oggi porterà i telespettatori in Portogallo, sulle tracce dei Templari, e in Sicilia, alla scoperta della mitologica tomba di re Minosse. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play, dove è possibile trovare on demand anche le puntate precedenti.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e ospiti di stasera 24 gennaio 2022 su Italia 1

I Templari del Portogallo e la Sindrome del Campione

Prima tappa di oggi sarà Tomar, luogo del Portogallo che custodisce uno dei siti storici più affascinanti del mondo. Roberto Giacobbo e la troupe di Freedom – Oltre il confine cercheranno di svelare gli antichi misteri che legano la zona al culto dei Templari. Qui infatti anticamente sorgeva un loro castello, definito da tanti stili architettonici e stanze dai molti segreti. All’interno, spicca la chiesa a pianta circolare che consentiva ai cavalieri di seguire la Messa senza scendere da cavallo. Attenzione particolare per la Finestra Manuelina, le cui decorazioni lasciano credere sia stata ideata da Dio in persona.

Tornerà anche stasera l’appuntamento con i misteri della mente, con una particolare attenzione alla Sindrome del Campione. Tutti vorrebbero vivere una giornata da leggenda, ma il primato coincide veramente con la felicità? Molti parlano di stress da vittoria e da potere, ma cosa vuol dire realmente? Roberto Giacobbo cercherà di rispondere a tutti i quesiti, ponendo attenzione anche sul modo di vivere la competizione di genitori e figli.

La tomba di Minosse e i casi di reincarnazione

Freedom – Oltre il confine si sposterà poi in Sicilia, per visitare l’entroterra della regione insulare. Ad Alia, in provincia di Palermo, sorge infatti La Gurfa, testimonianza di una memoria che anche gli studi più attenti sembrano aver dimenticato. Per secoli gli esperti hanno pensato si trattasse di un antico deposito agricolo, ma le sue dimensioni monumentali, soprattutto per quanto riguarda la cupola di roccia, hanno fatto virare l’attenzione su una potenziale architettura complessa. Roberto Giacobbo farà chiarezza fra leggende e realtà, descrivendo una struttura che potrebbe essere legata alla tomba del mitologico re di Creta Minosse.

Successiva tappa del viaggio sarà Bologna, dove Giacobbo e la sua troupe incontreranno Angelo Buna, uno dei massimi esperti italiani di ipnosi regressiva. Grazie alla sua testimonianza, si cercheranno risposte sul mito della reincarnazione e delle vite precedenti facendo leva su alcuni casi documentati del passato. Buna darà poi una dimostrazione delle sue capacità con una seduta di regressione, che avrà come protagonista la stessa squadra di Freedom. Infine, la puntata si concluderà al Museo delle Curiosità di San Marino: qui si potranno vedere forbici da dita, copri-unghie cinesi e particolari orologi.