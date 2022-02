Freedom stasera su Italia 1: anticipazioni della puntata

Stasera 21 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, Roberto Giacobbo torna alla guida di un nuovo episodio di Freedom – Oltre il confine. In programma una puntata fra leggende del passato, tecnologie all’avanguardia, scienza e una buona dose di mistero. Tappe principali di stasera saranno Torino e l’Umbria con i sotterranei di Orvieto, senza dimenticare il fascino delle Frecce Tricolori. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e luoghi di stasera 21 febbraio 2022 su Italia 1

Una giornata in compagnia delle Frecce Tricolori

Roberto Giacobbo inizierà la nuova puntata di Freedom – Oltre il confine con le spettacolari immagini delle Frecce Tricolori, fiore all’occhiello dell’aeronautica italiana. Nella loro sede ufficiale presso l’Aeroporto militare di Udine-Rivolto sarà possibile entrare in contatto con i velivoli e sentire le testimonianza dirette dei piloti che si esibiscono a bordo. Inoltre, i telespettatori potranno assistere a un’intera sessione di addestramento, dal briefing iniziale fino al complesso rituale che i piloti effettuano ogni volta prima di mettersi alla guida degli aerei. Infine, l’emozionante momento del decollo, il periodo in volo e l’atterraggio fra manovre ai limiti della fisica.

L’occulto a Torino e le meraviglie dell’Umbria

A seguire, Freedom si recherà a Torino per tornare a parlare dell’occulto, cercando di capire cosa abbia contribuito ad assegnare al capoluogo piemontese l’appellativo di “Città magica”. Tradizione e luoghi infatti hanno un legame indissolubile con alchimia, massoneria e superstizione, tanto che piazze e persino portoni presentano simboli esoterici e leggendari. Secondo una credenza, Torino sarebbe unita a doppio filo con l’Antico Egitto al centro di due triangoli di magia nera e bianca. Roberto Giacobbo si recherà alla ricerca di tali risposte nei luoghi di maggior energia positiva della città.

La troupe di Freedom viaggerà poi fino in Umbria, a San Giustino, per tornare con la memoria al 1441. Allora infatti, tra Stato Pontificio e Repubblica fiorentina nacque un piccolo nuovo Stato, la Repubblica di Cospaia. Con soli 350 abitanti, rimase in vita fino agli inizi dell’Ottocento quando cadde per colpa di una moneta d’oro. Il viaggio nell’Italia centrale proseguirà con Orvieto e i suoi misteri sotterranei. Cosa si nasconde sotto la città? In 2700 anni, gli abitanti che vi si sono avvicendati hanno creato una fitta rete di cunicoli, pozzi, cisterne e gallerie per aumentare l’approvvigionamento idrico.

Infine, spazio all’appuntamento consueto con la rubrica “Museo in 10 minuti”. Le telecamere di Freedom mostreranno oggi il Museo Etnografico di Alessandria, famoso anche come il “Museo C’era una volta”. Qui infatti non si racconta solo il passato tramite gli oggetti caduti in disuso, ma mettendo in scena spaccati di vita quotidiana e di singoli individui, tra cui spicca la ricostruzione di una classe scolastica del 1935.