Anticipazioni Freedom Oltre il Confine: i luoghi della puntata del 7 febbraio 2022 oggi su Italia 1

Roberto Giacobbo fra storia e leggende. Stasera 7 febbraio, alle 21,40 su Italia 1, torna Freedom – Oltre il confine per un nuovo appuntamento con la scoperta e il mistero. La puntata di oggi viaggerà da Nord a Sud nella nostra penisola e toccherà anche le sponde del Portogallo.

Freedom Oltre il confine: anticipazioni e luoghi di stasera 7 febbraio 2022 su Italia 1

Il volto di Cristo e i caduti della Grande Guerra

Qual era il vero volto del Cristo? Il nuovo episodio di Freedom partirà da questa domanda per cercare di identificare l’aspetto di Gesù durante la sua vita terrena. Roberto Giacobbo, grazie all’aiuto di un team di esperti, mostrerà una ricostruzione in 3D del corpo del Nazareno al momento della sua deposizione dalla croce. L’opera, realizzata dallo scultore Sergio Rodella in collaborazione di un gruppo di scienziati dell’Università di Padova, rappresenta Cristo a grandezza naturale e corrisponde in modo sorprendente all’immagine visibile sulla Sacra Sindone.

La squadra di Freedom muoverà poi verso Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, per onorare la memoria dei caduti nella Prima guerra mondiale. Qui infatti si trova il Sacrario Militare di Cima Grappa dove oltre 20 mila ragazzi senza nome riposano dopo aver dato la vita per la salvezza della patria. Sarà l’occasione giusta per iniziare un viaggio alla riscoperta della storia d’Italia e delle principali battaglie che il nostro esercito combatté nella Grande Guerra, dalla disfatta di Caporetto all’impresa di Vittorio Veneto.

Il culto delle ossa fra Portogallo e Italia

Il viaggio di Freedom proseguirà poi a Evora, in Portogallo, dove si trova la Capela dos Ossos. Il culto delle ossa in luoghi inquietanti e lugubri, però, sarà perno di una ricerca che condurrà Roberto Giacobbo anche in Italia, nella Capitale. A Roma infatti è possibile visitare la Cripta dei Cappuccini, un’area che costringe coloro che vi entrano a riflettere sui concetti di vita e morte. La trasmissione di Italia 1 farà anche tappa in Sicilia, nelle acque di San Vito lo Capo. Qui infatti riposa il relitto della Nave dei Corani, un’imbarcazione la cui storia intreccia più generazioni.

L’appuntamento di oggi farà poi ancora una volta luce sui misteri della mente umana. Roberto Giacobbo, con l’aiuto della psicoterapeuta Maria Rita Parsi, descriverà i tratti salienti della Sindrome di Peter Pan, che fa riferimento a coloro che vivono la vita con troppa leggerezza. Infine, spazio anche alla rubrica “Museo in 10 minuti” con alcune immagini dal Mauto (Museo Nazionale dell’Automobile di Torino): sarà possibile vedere la mitica Topolino, Fiat 500 prodotta fra gli anni Trenta e i Cinquanta.