Freedom Oltre il confine anticipazioni: oggi 21 Marzo ultima puntata su Italia 1

Si chiude il ciclo di avventure di Freedom – Oltre il confine. Stasera 21 marzo, alle 21,20 su Italia 1, andrà infatti in onda l’ultima puntata della stagione in compagnia di Roberto Giacobbo. La trasmissione tornerà comunque sabato 26 con il secondo episodio di Freedom racconta. Al centro dell’episodio finale ci saranno la vita di Gioacchino Rossini e il fantasma del castello di Montebello, nell’entroterra di Rimini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e luoghi di stasera 21 marzo 2022 su Italia 1

Freedom, la vita di Gioacchino Rossini e il fantasma di Azzurrina

In apertura di puntata, Roberto Giacobbo e la sua troupe si recheranno a Pesaro, scelta come Capitale della cultura 2024, per raccontare uno dei suoi cittadini più illustri. Qui nel 1792 nacque infatti Gioacchino Rossini, il Mozart italiano o il Cigno di Pesaro. Di grande talento sin dalla sua infanzia, il compositore ha lasciato un segno indelebile nella storia musicale italiana e internazionale, senza mai tagliare il legame con la sua città. Freedom – Oltre il confine si concentrerà proprio sul rapporto fra Rossini e i pesaresi che in suo onore gli hanno intitolato il Conservatorio che ancora oggi guida giovani talenti nella carriera musicale. Per l’occasione, le telecamere di Mediaset mostreranno anche Villa Caprile e il castello di Galdara, altri due luoghi simbolo della città marchigiana.

Freedom – Oltre il confine si sposterà poi nell’entroterra di Rimini per una storia che unisce la storia alla leggenda. Il castello di Montebello infatti custodisce segreti avvolti nel mistero, tra cui la presenza di un fantasma. Si tratta di Azzurrina, una bambina vissuta nel XIV secolo sotto il dominio della famiglia Malatesta. Albina, con occhi grigio-bluastri, scomparve improvvisamente durante un temporale e non venne più ritrovata, ma si dice che il suo spirito aleggi ancora fra le mura.

Roberto Giacobbo presenta Freedom, svelando i misteri di Malta, Isola di Pasqua e Mohenjo-daro, il ”Best Of” della rubrica Museo

Cosa collega Malta, l’isola di Pasqua e il sito pakistano di Mohenjo-daro? Roberto Giacobbo e la troupe di Freedom – Oltre il confine cercheranno di dare una risposta all’interrogativo svelando i misteri dei tre luoghi, che potrebbero nascondere indizi sul passato dell’umanità. Spazio poi ancora ai segreti della mente con un’analisi della Sindrome del nido vuoto che coglie i genitori che vedono i figli lasciare la propria casa. Quali sono le reazioni più comuni e cosa si può fare per reagire alla mancanza? Durante la puntata interverrà la psicologa Maria Rita Parsi che, assieme a Giacobbo, cercherà di rispondere agli interrogativi più comuni.

Infine si concluderà anche l’appuntamento con la rubrica Museo in 10 minuti con un “Best of” dei sei edifici raccontati durante la stagione. Il viaggio condurrà dalla Diorama Gallery con i suoi oggetti tribali al Museo delle Curiosità di San Marino con le varie stranezze, passando per il Museo dell’Automobile di Torino. Infine, un ultimo sguardo anche al Museo del C’era una volta di Alessandria, al Museo Zoologico di Napoli e alla Keats-Shelley Memorial House di Roma.