Anticipazioni Freedom stasera su Italia 1: temi e luoghi della puntata

Continuano gli appuntamenti del sabato con Freedom. Stasera 2 aprile, alle 21,20 su Italia 1, Roberto Giacobbo condurrà una nuova puntata che intende svelare i principali misteri che avvolgono i culti religiosi. Le telecamere di Mediaset entreranno in luoghi di fede dal grande fascino ma soprattutto dai tanti punti interrogativi che da anni animano i dibattiti fra gli studiosi.

Freedom, anticipazioni e luoghi della puntata stasera 2 aprile 2022 su Italia 1

Archiviato il mistero sulla tomba di Tutankhamon, Roberto Giacobbo intraprenderà un nuovo viaggio intorno al mondo. Stasera, a due settimane dalla Pasqua cristiana, la nuova puntata di Freedom si concentrerà sui luoghi fulcro delle principali religioni mondiali del presente e del passato. La troupe di Mediaset si recherà così in Messico, per fare luce sui segreti della Vergine di Guadalupe che ogni anno attira milioni di pellegrini, prima di tornare in Europa e approdare in Francia. Qui Roberto Giacobbo scandaglierà a fondo nella vita di Maria Maddalena, partendo dalla cattedrale di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dove si trovano oggi le sue spoglie.

Spazio poi ai luoghi che da secoli accompagnano la figura dell’arcangelo Michele. Freedom racconterà infatti la leggenda che lega fra loro tre santuari lontani in varie nazioni diverse. Si tratta di Mont Saint-Michel in Francia, la Sacra di san Michele in Piemonte, per giunge a Monte Sant’Angelo in Puglia. La puntata parlerà poi delle figure di Celestino V, il Papa emerito che scrisse Dante “fece per viltade il gran rifiuto”, e di San Francesco da Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi. Roberto Giacobbo racconterà il martirio degli 800 cristiani di Otranto, le cui spoglie sono ancora conservate all’interno della cattedrale della città salentina. Spazio poi alla lancia di Longino, che secondo la fede trafisse il costato di Cristo, e del Museo delle anime del Purgatorio a Roma.