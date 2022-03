Anticipazioni Freedom – Oltre il confine, stasera su Italia 1: i luoghi e temi della puntata

Undicesimo appuntamento con Freedom – Oltre il confine. Stasera 28 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, Roberto Giacobbo torna con una puntata ricca di misteri, leggende e scoperte internazionali. Da Venezia a Lisbona, fino al celebre cammino di Santiago de Compostela, senza dimenticare i due italiani che segnarono la corsa allo spazio nella Guerra Fredda. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme alle puntate precedenti.

Freedom – Oltre il confine, temi e luoghi della nuova puntata di stasera 28 febbraio 2022 su Italia 1

La corsa allo spazio e i misteri del cammino di Santiago

La nuova puntata di Freedom – Oltre il confine partirà da Torino per raccontare la storia di Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia. Roberto Giacobbo ripercorrerà la vita dei due radioamatori italiani che, nel bel mezzo della Guerra Fredda fra Unione Sovietica e Stati Uniti, intercettarono segnali dallo spazio. Il divulgatore intervisterà proprio Giovanni, che ripercorrerà gli eventi di una corsa alla conquista dello spazio che ha tenuto banco per diversi anni a cavallo fra 1950 e 1960.

A seguire, Freedom tornerà a Lisbona per raccontare una vicenda che si intreccia con il celebre cammino di Santiago de Compostela. Una teoria crede infatti che migliaia di anni fa un antico popolo sarebbe giunto in Europa dal mare, percorrendo il cammino in senso inverso rispetto ai pellegrini. È possibile che si tratti dei primi abitanti del vecchio continente oppure ciò che li avvolge è solo una leggenda? La risposta potrebbe celarsi all’interno del sangue e del codice genetico di alcuni popoli che oggi vivono lungo le coste, i quali potrebbero legarsi persino alla mitica città perduta di Atlantide.

Il porto fenicio in Sicilia e le malattie della mente

Roberto Giacobbo tornerà poi in Italia per recarsi nella laguna di Venezia e narrare la storia di un edificio pieno di ombre e misteri. Si tratta del manicomio di San Servolo, luogo di internamento e cura di pazienti affetti da disturbi psicologici che si è reso protagonista di trattamenti ai limiti dell’umano. Qui infatti per anni le terapie si sono intervallate con tecniche di repressione violenta che hanno minato ancor di più la salute dei malati. Freedom andrà poi in Sicilia sull’isola di Mozia, oggi San Pantaleo, primo approdo in terra italica dei Fenici. Grazie all’aiuto dei professori Lorenzo Nigro e Rodolfo Negri si andrà alla scoperta di un vero tesoro di argento, rame e stagno che ha attratto popoli da tutto il mondo.

Continuerà poi l’appuntamento con i misteri della mente. Roberto Giacobbo parlerà oggi della Sindrome rancorosa del beneficato, malattia che si lega a doppio filo con l’invidia. Si tratta di quel fenomeno che porta a ricambiare un favore ricevuto con ingratitudine e rancore, poiché guidati dal desiderio di possedere le fortune altrui. Per spiegarne ragioni e conseguenze interverrà la psicoterapeuta Maria Rita Parisi, che ha dedicato alla sindrome un intero studio di ricerca. Infine, spazio anche alla rubrica “Museo in 10 minuti” con le bellezze del Museo Etnografico della Gambarina ad Alessandria, noto anche come “Museo del C’era una volta”.