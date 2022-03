Anticipazioni Freedom stasera su Italia 1: temi e luoghi della puntata

Freedom raddoppia e si prende anche il sabato sera. Il programma di Roberto Giacobbo, già in onda il lunedì nel prime time, torna anche stasera 19 marzo, alle 21,20 su Italia 1, con la prima di altre cinque puntate. Il divulgatore presenterà infatti diversi servizi collegati da un comune fil rouge che cambierà ogni settimana per affrontare temi sempre differenti. Si parte oggi con i misteri irrisolti, che daranno vita a un viaggio attorno al mondo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom presenta – Miseri irrisolti, luoghi e temi di stasera 19 marzo 2022 su Italia 1

Al centro del primo appuntamento del sabato sera di Freedom ci saranno i misteri irrisolti della nostra storia. Un viaggio attorno al globo in cui Roberto Giacobbo racconterà i segreti più reconditi di strutture e antichi popoli, cercando di inquadrarne significato e storia. Si volerà dunque in Messico, per ammirare le piramidi del Sole e della Luna a Teotihuacan, edifici il cui utilizzo è ancora al centro di continui dibattiti. Ci si sposterà poi in Sardegna, per cercare di raccontare i Giganti di Mont’e Prama, antiche sculture risalenti alla civiltà nuragica. E ancora spazio a Castel del Monte in Puglia e a Napoli con la Cappella di Sansevero con le sue macchine anatomiche e a Roma con il culto di Mitra. La troupe di Freedom si recherà poi in Egitto presso l’Osireion, il tempio funerario di Seti I, prima di andare in Francia a Rennes-le-Château.

Dalla tomba di Tutankhamon ai luoghi di fede, ecco i prossimi appuntamenti

Dopo stasera, Freedom tornerà anche per altre quattro settimana nel sabato di Italia 1. Sabato prossimo, 26 marzo, si occuperà dell’Egitto in occasione dei 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon. Assieme al professor Zahi Hawass, riferimento dell’egittologia, Roberto Giacobbo si recherà a Luxor, dove oggi riposa la mummia del sovrano, prima di visitare la casa dove vissero Howard Carter e Lord Carnarvon, autori della celebre scoperta. Nelle settimane successive poi ci sarà modo di ammirare i luoghi di culto delle varie religioni nel mondo, dall’isola di Pasqua alla Madonna di Guadalupe in Messico. Spazio anche al martirio di Otranto durante l’assedio saraceno e al mistero della lancia di Longino. E ancora, le leggende dei vampiri, i mostri che abitano le profondità dei mari e gli avvistamenti degli alieni.