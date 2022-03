Anticipazioni Freedom stasera su Italia 1: temi e luoghi della puntata

Roberto Giacobbo torna stasera 14 marzo, alle 21,20 su Italia 1, con un nuovo episodio di Freedom – Oltre il confine. Al centro della puntata di oggi ci saranno come al solito i segreti della mente ma anche vari luoghi in giro per l’Italia alla ricerca dei misteri più antichi e particolari. La troupe di Mediaset mostrerà le bellezze di Ascoli Piceno, la Città delle cento torri, prima di passare al culto romano di Mitra e alle mummie umbre. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom – Oltre il confine, tutte le anticipazioni di stasera 14 marzo 2022 su Italia 1

Le cento torri di Ascoli e il misticismo a Treviso

La nuova puntata di Freedom – Oltre il confine comincerà da Ascoli Piceno, nota anche come la Città delle cento torri. In un racconto fra storia e mito, Roberto Giacobbo e la sua troupe si recheranno al ponte di Porta Solestà, attraversando leggende e misteri che da secoli avvolgono la città marchigiana. Le telecamere di Freedom mostreranno poi il ponte di Cecco, che la tradizione vuole costruito in una sola notte con l’aiuto del diavolo, e quello di Sant’Emidio, patrono della città che secondo la leggenda si sarebbe seppellito da solo dopo essere stato decapitato.

Roberto Giacobbo si recherà poi a Treviso per parlare di cosa c’è oltre al corpo fisico. L’uomo infatti si interroga da millenni attraverso le arti mistiche per scoprire i lati più oscuri dell’essere umano. Alcuni hanno scelto di fare ricorso a sostanze psicotrope, altri invece si sono rivolti alla preghiera. Il Monroe Institute degli Stati Uniti effettua ricerche da oltre 50 anni sul tema. Ma c’è traccia di esperimenti anche in Italia.

Il culto romano di Mitra e le mummie cinesi in Umbria

La troupe di Freedom – Oltre il confine scenderà poi nel sottosuolo romano alla scoperta di una divinità per anni avvolta nel mistero. Si tratta di Mitra. Il culto si affermò durante l’Impero romano e per un periodo si contrappose al Cristianesimo. Le celebrazioni in suo onore avvenivano molto spesso in luoghi nascosti da occhi indiscreti. Alcuni di essi sono ancora accessibili, come il mitreo del Circo Massimo e il mitreo Barberini nella Capitale o quello campano di Santa Maria Capua Venere.

Roberto Giacobbo raggiungerà poi il comune di Ferentillo, in provincia di Terni. Il paese umbro ospita una cripta che conserva i resti di numerose mummie risalenti a un periodo fra 1400 e 1800. Come hanno potuto sopravvivere così a lungo senza subire danni e cosa ci fanno alcuni corpi cinesi in Umbria? Spazio poi alla mente con la Sindrome di Münchhausen, disturbo che caratterizza coloro che fingono malattie o traumi che invece non hanno mai subito. La psicologa Maria Rita Parsi ne discuterà con Giacobbo, cercando di spiegarne le cause. Infine, appuntamento anche con la rubrica “Museo in 10 minuti”. Freedom tornerà a Napoli per visitare il Museo Zoologico tra animali singolari e creature estinte. Spiccano i resti del dugongo, animale che avrebbe dato origine alle sirene.