Freedom, stasera su Italia 1 il Pantheon di Roma e i colori del Nilo

Stasera 27 marzo, alle 21.20 su Italia 1, nuovo appuntamento con Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom – Oltre il confine. Come sempre, si andrà alla scoperta dei misteri e dei segreti più oscuri della storia umana, fra strutture architettoniche e meraviglie naturali. Nella puntata odierna si viaggerà a Roma, per ammirare le bellezze del Pantheon e della sua enorme cupola, e a Napoli, dove sorge il Real Albergo dei Poveri, uno dei palazzi più grandi d’Europa. Spazio anche per il Torrazzo di Cremona, uno dei simboli della città, e per L’Ambrosiana di Milano che custodisce una ciocca di capelli di Lucrezia Borgia. Nuovo episodio in Egitto, con un focus sul fiume Nilo e la sua cruciale importanza per lo sviluppo della vita in Africa. Visione disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Freedom – Oltre il confine, le anticipazioni di stasera 27 marzo 2023 su Italia 1

La nuova tappa in Egitto e i segreti del Pantheon di Roma

Stasera 27 marzo si partirà da Roma per comprendere i segreti di uno dei monumenti più belli al mondo. Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom entreranno nel Pantheon, antico tempio dedicato al culto degli dei che sorge dal 27 a.C. per merito di Marco Visanio Agrippa, genero dell’imperatore Ottaviano. La sua volta, a oltre 2 mila anni dalla sua costruzione, è ancora oggi la cupola in calcestruzzo più grande del pianeta. Come può ancora reggere nonostante l’età e le intemperie e, soprattutto, perché ha un foro di nove metri al centro? Gli antichi lo chiamavano “l’occhio degli dei” poiché, durante il giorno, un fascio di luce vi passa attraverso per indicare i giorni più sacri. Tramite l’archeo-astronomia, Giacobbo cercherà di tracciare un percorso fra storia, mito e leggenda, alla scoperta dei misteri del passato.

A seguire, Freedom tornerà ancora una volta in Egitto per navigare lungo il fiume Nilo. A bordo di una feluca, le tradizionali imbarcazioni a vela del passato, Roberto Giacobbo racconterà l’importanza cruciale che il corso d’acqua ha ricoperto nel corso dei secoli, dall’Antico Regno dei faraoni alle popolazioni di oggi. Si entrerà poi nel Nilometro di Roda, struttura del Cairo, che un tempo aiutava a monitorare le piene del fiume per conoscere i periodi più congeniali alla produzione agricola. Dal Nord Africa, il racconto tornerà nuovamente in Italia per fare tappa a Cremona. Qui si potranno salire i 502 gradini del Torrazzo, simbolo della città con i suoi 112 metri di altezza. Grazie a un permesso speciale, Freedom mostrerà l’orologio astronomico che ne occupa la facciata e segna, oltre all’orario, anche le fasi lunari.

Il Real Albergo dei Poveri a Napoli e L’Ambrosiana di Milano

Il viaggio di Freedom proseguirà poi a Napoli, alla scoperta di uno dei più grandi palazzi storici d’Europa, il Real Albergo dei Poveri. Con i suoi oltre 100 mila metri quadri supera in dimensioni Versailles, la Reggia di Napoli e Buckingham e si trova nel cuore del capoluogo campano. Costruito a metà del Settecento, non aveva funzioni religiose o politiche, ma si rivolgeva esclusivamente all’uso della popolazione più bisognosa. Roberto Giacobbo ne racconterà la storia, dal visionario progetto di Carlo di Borbone e Ferdinando Fuga fino ai giorni nostri. Nel corso dei secoli la struttura ha infatti cambiato più volte utilizzo, diventando anche carcere minorile e riformatorio. Infine spazio a L’Ambrosiana, galleria d’arte milanese che accoglie dai primi anni del Seicento una biblioteca, una pinacoteca e un’accademia volute da Carlo Borromeo. Fra i tesori che custodisce vi sono i guanti di Napoleone e i capelli di Lucrezia Borgia.